В Москве задержана Любовь Соболь

Соболь добровольно вышла из машины своего адвоката после переговоров с полицией, после чего ее завели в полицейский автобус, пишет "Дождь".

Соболь увезли в ОВД "Донское", чтобы составить административный протокол из-за призывов к акции, намеченной на 23 января. В этот день в Москве и других городах России должны пройти несанкционированные митинги с требованием освободить основателя ФБК Алексея Навального .

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.