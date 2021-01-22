Пт, 22.01.2021
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Кети Топурия родила второго ребенка

Кети Топурия и Лев Деньгов ФОТО: https://www.instagram.com/keti_one_official/

34-летняя солистка группы A`Studio Кети Топурия родила второго ребенка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники и окружение звезды.

Известно, что певица родила мальчика. Это второй ребенок Топурии. Певица уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.

Ранее она рассказывала, что планирует вернуться в рабочий ритм через два месяца после родов.

Напомним, в 20 ноября 2020 года певица зарегистрировала брак с бизнесменом Львом Деньговым. Тогда она опубликовала фото в свадебном платье и продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Известно, что Кети Топурия и Лев Деньгов познакомились в 2018 году на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена. Топурия рассказывала, что они случайно столкнулись в гримерке, немного пообщались и с тех пор больше не расставались.

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