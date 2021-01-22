Кети Топурия родила второго ребенка

Известно, что певица родила мальчика. Это второй ребенок Топурии. Певица уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.

Ранее она рассказывала, что планирует вернуться в рабочий ритм через два месяца после родов.

Напомним, в 20 ноября 2020 года певица зарегистрировала брак с бизнесменом Львом Деньговым. Тогда она опубликовала фото в свадебном платье и продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.