Кети Топурия родила второго ребенка
34-летняя солистка группы A`Studio Кети Топурия родила второго ребенка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники и окружение звезды.
34-летняя солистка группы A`Studio Кети Топурия родила второго ребенка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники и окружение звезды.
Известно, что певица родила мальчика. Это второй ребенок Топурии. Певица уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.
Ранее она рассказывала, что планирует вернуться в рабочий ритм через два месяца после родов.
Напомним, в 20 ноября 2020 года певица зарегистрировала брак с бизнесменом Львом Деньговым. Тогда она опубликовала фото в свадебном платье и продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.
Известно, что Кети Топурия и Лев Деньгов познакомились в 2018 году на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена. Топурия рассказывала, что они случайно столкнулись в гримерке, немного пообщались и с тех пор больше не расставались.