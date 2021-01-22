Премьеру нового фильма про Джеймса Бонда вновь перенесли

"Не временя умирать» выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года", - сообщает компания.

Напомним, это уже 25-й фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде. Также это станет последней картиной бондианы для актера Дэниела Крейга. Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага.

Изначально премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее несколько раз переносили.

Бюджет фильма превышает 200 миллионов долларов и миллионы должны пойти на промоушен. Также сборы картины во многом зависят от проката за рубежом, поэтому создателям фильма необходимо ориентироваться на ситуацию с коронавирусом и ограничениями в разных странах. Об этом пишет Variety.