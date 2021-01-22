Голливудские звезды делятся редкими кадрами с инаугурации Джо Байдена
В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На ней выступили многочисленные артисты.
В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На ней выступили многочисленные артисты.
Напомним, что в церемонии приняли участие Леди Гага (Lady Gaga), Дженнифер Лопес, Том Хэнкс, Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Деми Ловато, Foo Fighters, Кэти Перри и другие.
Посмотрите, чем они делились в социальных сетях!