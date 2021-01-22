ATTA CENTRE запустил музыкальный проект

Под эгидой проекта Stereo Stories в ATTA CENTRE уже выступили ведущие местные диджеи: трио Ideology Of Sound — DJ Hugo El, DJ Dmitry Dubrow, DJ Mike Discoid; DJ Роберт Леясмейерс, DJ Shorohoff и DJ Roland-s из лейбла 1st Boogie Garden, а также DJ Vortex. В эту пятницу, 22 января, в помещениях ATTA состоится традиционный онлайн диджей-сет от DJ Rise. В прямом эфире, с 19:00-21:00, музыкант порадует танцевальным миксом известных треков и "свежих" композиций от мировых музыкальных продюсеров. Трансляция доступна в открытом доступе.

ФОТО: Пресс-фото

"Отсутствие возможностей очно посещать концерты и выступления стало стимулом искать новые форматы развлечений, чтобы не лишать людей позитивных эмоций. Проект Stereo Stories - это "живые" музыкальные сеты у каждого дома. Во время прямого эфира зрители могут "заказывать" композиции и подключаться к эфиру через видеосвязь платформы ZOOM. Тем самым, мы максимально постарались убрать виртуальные границы, создать ощущение tet-a-tet", — рассказывает руководитель отдела маркетинга ATTA CENTRE Елена Сафронова.