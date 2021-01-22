ATTA CENTRE запустил музыкальный проект

Команда крупнейшего в Балтии мультифункционального бизнес-комплекса ATTA CENTRE запустила новый музыкальный проект - Stereo Stories. Его цель — дать возможность исполнителям разного профиля, от культовых латвийских диджеев до начинающих музыкантов, площадку для творчества. В условиях ограничений выступления проходят в онлайн-формате с бесплатным доступом для всех желающих. В будущем проект перейдет в оффлайн.
Под эгидой проекта Stereo Stories в ATTA CENTRE уже выступили ведущие местные диджеи: трио Ideology Of Sound — DJ Hugo El, DJ Dmitry Dubrow, DJ Mike Discoid; DJ Роберт Леясмейерс, DJ Shorohoff и DJ Roland-s из лейбла 1st Boogie Garden, а также DJ Vortex. В эту пятницу, 22 января, в помещениях ATTA состоится традиционный онлайн диджей-сет от DJ Rise. В прямом эфире, с 19:00-21:00, музыкант порадует танцевальным миксом известных треков и "свежих" композиций от мировых музыкальных продюсеров. Трансляция доступна в открытом доступе.
"Отсутствие возможностей очно посещать концерты и выступления стало стимулом искать новые форматы развлечений, чтобы не лишать людей позитивных эмоций. Проект Stereo Stories - это "живые" музыкальные сеты у каждого дома. Во время прямого эфира зрители могут "заказывать" композиции и подключаться к эфиру через видеосвязь платформы ZOOM. Тем самым, мы максимально постарались убрать виртуальные границы, создать ощущение tet-a-tet", — рассказывает руководитель отдела маркетинга ATTA CENTRE Елена Сафронова.
Посредством Stereo Stories организаторы также стремятся к популяризации молодых исполнителей Латвии, призывая исполнителей отправлять свои заявки на электронный адрес live@attacentre.com.