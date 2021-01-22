Пт, 22.01.2021
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  • Получено 14 сообщений о возможных побочных эффектах после второй дозы вакцины от Covid-19
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Получено 14 сообщений о возможных побочных эффектах после второй дозы вакцины от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

До 20 января возможные побочные эффекты после второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech были зарегистрированы 14 раз, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA).

 

За это время в Латвии второй дозой вакцины были привиты 2126 человек, таким образом, о побочных эффектах сообщили менее 1% вакцинированных, подчеркивает агентство.

ZVA сообщило, что после второй дозы вакцины такие реакции, как боль и отек в месте инъекции, усталость, лихорадка и мышечные боли, могут возникать чаще, чем после первой дозы. Это связано с механизмом иммунного ответа.

В то же время подчеркивается, что эти реакции не связаны с инфекцией Covid-19, поскольку вакцины от Covid-19 "неживые" и не могут вызвать настоящую инфекцию.

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Всего с 28 декабря 2020 года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, до 20 января 2021 года вакцинировано 16 278 человек. Общее количество прививок составило 18 404, включая вакцинацию первой и второй дозами.

За этот период ZVA получило 60 сообщений о побочных реакциях на вакцину от Covid-19, в том числе пять сообщений о побочных эффектах вакцины от Moderna и 55 сообщений о вакцине Pfizer/BioNTech. Использование вакцины Moderna в Латвии началось только 13 января.

В основном сообщалось об известных побочных реакциях на вакцины от Covid-19, которые носят умеренный характер и обычно проходят в течение одного-двух дней.

Наиболее частыми побочными эффектами являются боль в месте инъекции, покраснение, отек, болезненность лимфатических узлов, общие жалобы на усталость, лихорадку, головную боль, тошноту, боль в суставах и мышцах, а также чувствительность кожи, раздражение горла.

Подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами.

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ZVA рекомендует обращаться к врачу, если есть какие-либо опасения по поводу побочных эффектов после вакцинации.

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