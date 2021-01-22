Получено 14 сообщений о возможных побочных эффектах после второй дозы вакцины от Covid-19

За это время в Латвии второй дозой вакцины были привиты 2126 человек, таким образом, о побочных эффектах сообщили менее 1% вакцинированных, подчеркивает агентство.
ZVA сообщило, что после второй дозы вакцины такие реакции, как боль и отек в месте инъекции, усталость, лихорадка и мышечные боли, могут возникать чаще, чем после первой дозы. Это связано с механизмом иммунного ответа.
В то же время подчеркивается, что эти реакции не связаны с инфекцией Covid-19, поскольку вакцины от Covid-19 "неживые" и не могут вызвать настоящую инфекцию.
Всего с 28 декабря 2020 года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, до 20 января 2021 года вакцинировано 16 278 человек. Общее количество прививок составило 18 404, включая вакцинацию первой и второй дозами.
За этот период ZVA получило 60 сообщений о побочных реакциях на вакцину от Covid-19, в том числе пять сообщений о побочных эффектах вакцины от Moderna и 55 сообщений о вакцине Pfizer/BioNTech. Использование вакцины Moderna в Латвии началось только 13 января.
В основном сообщалось об известных побочных реакциях на вакцины от Covid-19, которые носят умеренный характер и обычно проходят в течение одного-двух дней.
Наиболее частыми побочными эффектами являются боль в месте инъекции, покраснение, отек, болезненность лимфатических узлов, общие жалобы на усталость, лихорадку, головную боль, тошноту, боль в суставах и мышцах, а также чувствительность кожи, раздражение горла.
Подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами.
ZVA рекомендует обращаться к врачу, если есть какие-либо опасения по поводу побочных эффектов после вакцинации.