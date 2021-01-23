Шварценеггер привился от Covid-19 и призвал фразой из "Терминатора" следовать его примеру

Шварценеггер привился от Covid-19 и призвал фразой из "Терминатора" следовать его примеруВидео
73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер сделал себе прививку от коронавируса. Видео вакцинации он опубликовал на странице в Instagram.
73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер сделал себе прививку от коронавируса. Видео вакцинации он опубликовал на странице в Instagram.
"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы можете, присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на вакцинацию. Идем со мной, если хочешь жить!" - заявил Шварценеггер.
Напомним, что это слова его персонажа из фильма "Терминатор 2: Судный день", которые он говорит Саре Коннор.
Так звучала фраза в картине "Терминатор 2: Судный день".