Сб, 23.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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  • Шварценеггер привился от Covid-19 и призвал фразой из "Терминатора" следовать его примеру
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Шварценеггер привился от Covid-19 и призвал фразой из "Терминатора" следовать его примеру
Видео

Арнольд Шварценеггер ФОТО: https://www.instagram.com/schwarzenegger/

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер сделал себе прививку от коронавируса. Видео вакцинации он опубликовал на странице в Instagram. 

"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы можете, присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на вакцинацию. Идем со мной, если хочешь жить!" - заявил Шварценеггер.

Напомним, что это слова его персонажа из фильма "Терминатор 2: Судный день", которые он говорит Саре Коннор.

Так звучала фраза в картине "Терминатор 2: Судный день".

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