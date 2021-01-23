Сб, 23.01.2021
К сожалению, пациентам старше 70 лет чаще всего жизнь спасти не удается. Кроме того, в больницы возвращаются пациенты с повторным обострением болезни. Анна Страпцане, представитель Минздрава
Анна Страпцане, представитель Минздрава
1 мин для прочтения

Ранее не выставлявшуюся картину Эдуарда Мане продадут на аукционе в Париже

Эдуард Мане ФОТО: https://www.instagram.com/babin_alexis/

Ранее не выставлявшаяся картина французского художника Эдуарда Мане, на которой изображена собака, будет продана на аукционе в Париже 26 февраля. Об этом пишет The Guardian.

Мане написал эту картину в 1879 году для Маргариты Готье-Латюий, дочери хозяина парижского ресторана, в котором художник часто бывал. Размер полотна -  32,5 на 24,5 сантиметра.

Искусствовед Фредерик Шануа отметил, что работа была написана за 20 минут. На ней изображена собака по кличке Минне.

В течение последних 140 лет картина оставалась в собственности семьи Латюий. Ранее ее не планировалось продавать. Теперь же она будет продана с аукциона 26 февраля. Ожидается, что ее стоимость составит не менее 280 000 евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back