Ранее не выставлявшуюся картину Эдуарда Мане продадут на аукционе в Париже

Мане написал эту картину в 1879 году для Маргариты Готье-Латюий, дочери хозяина парижского ресторана, в котором художник часто бывал. Размер полотна - 32,5 на 24,5 сантиметра.

Искусствовед Фредерик Шануа отметил, что работа была написана за 20 минут. На ней изображена собака по кличке Минне.

В течение последних 140 лет картина оставалась в собственности семьи Латюий. Ранее ее не планировалось продавать. Теперь же она будет продана с аукциона 26 февраля. Ожидается, что ее стоимость составит не менее 280 000 евро.