Актриса из Латвии стала лауреатом российской кинопремии "Золотой орел"

Главный приз российской премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина Андрея Зайцева "Блокадный дневник".

Конкуренцию ему составляли фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", картина "Стрельцов" Ильи Учителя, "Союз спасения" Андрея Кравчука и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.

Зайцев также стал обладателем награды за лучший сценарий.

Надежда Михалкова получила "Золотого орла" за ленту One Mango, Please, ставшую лучшим короткометражным фильмом 2020 года. В номинации "Лучший анимационный фильм" победила работа режиссера Дмитрия Геллера "Хозяйка медной горы".

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "1917".

Актеры Юрий Борисов и Ольга Озоллапиня стали лауреатами премии "Золотой орел" за лучшие актерские работы в кино. 1

Актриса Ольга Озоллапиня, которая родом из Латвии, получила награду за роль в фильме "Блокадный дневник". Также на награду претендовали Юлия Высоцкая за работу в фильме "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове".

Ольга Озоллапиня родилась 25 января 1986 года в Риге. В 2009 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская С. Женовача), принята в труппу "Студии театрального искусства".

Была замужем за Александром Обласовым (российский актер театра и кино. Наиболее известен ролью Жеки в российском детективном сериале "Мажор").

Ольга Озоллапиня также сыграла в новом сериале Федора Бондарчука "Псих".

Юрий Борисов удостоен награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников".

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" обладателем "Орла" стал Александр Домогаров за работу в фильме "Союз спасения". Награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" забрала Мария Аронова ("Лед 2").

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи!". Награду за режиссера получил его сын Петр, который передал слова благодарности от отца.

Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина стала обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.