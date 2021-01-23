В результате пожара в Апском крае погибли два человека

Сообщение о пожаре поступило в 21:08. На месте происшествия было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 120 кв. м.

При тушении огня пожарные нашли в доме тела двух погибших. В бане рядом с домом был обнаружен пострадавший, который сумел выбраться из горящего дома. Также пострадал мужчина, который пытался проникнуть в горящий дом до прибытия пожарных.