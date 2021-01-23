Сб, 23.01.2021
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Алексей Навальный
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В результате пожара в Апском крае погибли два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Una Kupruka / LETA

В пятницу вечером, 23 января, в результате пожара в Апском крае погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Сообщение о пожаре поступило в 21:08. На месте происшествия было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 120 кв. м.

При тушении огня пожарные нашли в доме тела двух погибших. В бане рядом с домом был обнаружен пострадавший, который сумел выбраться из горящего дома. Также пострадал мужчина, который пытался проникнуть в горящий дом до прибытия пожарных.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 29 вызовов, в том числе 13 на пожары.

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