Прошлой ночью задержано несколько агрессивных нарушителей комендантского часа

Во время комендантского часа в ночь на субботу, 23 января, Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной службой и Национальной гвардией проверила 6 565 человек. Большая часть из них добросовестно соблюдала эпидемиологические требования и находилась на улице по уважительной причине. В 5021 случае лица заполнили удостоверения.

В 801 случае гражданам были даны профилактические указания без наложения штрафа. По 591 случаю возбуждены административные дела за несоблюдение ограничений.

В некоторых случаях сотрудники полиции сталкивались с агрессией.

Например, в Лиепае во дворе многоквартирного дома заметили мужчину. Правоохранительные органы пытались выяснить личность мужчины и причину нахождения вне дома, но он не отвечал на вопросы, вел себя неподобающе и агрессивно, а также пытался натравить на полицейских большую собаку.

Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело за нападение на представителя властей. Закон предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф за такие преступления.

В Смилтене, в свою очередь, во время запрета на поездки мужчину, который находился за рулем без уважительной причины, останавливали дважды.

В первый раз муниципальная полиция наложила на него штраф, но через несколько часов этого же человека заметила на улице Госполиция.

Поведение мужчины показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же он вел себя агрессивно.

Государственная полиция приступила к оформлению административного процесса, но мужчина не позволил полиции сделать это и не ответил на неоднократные просьбы сотрудников правоохранительных органов остаться на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали этого человека и доставили в отделение полиции. Возбуждено административное дело о несоблюдении ограничений и невыполнении требований полиции.

Также вечером в пятницу, 22 января, в Юрмале на проспекте Дубулту был задержан водитель, находившийся за рулем под воздействием 1,35 промилле алкоголя. Мужчина сообщил полиции, что поехал на заправку и забыл заполнить удостоверение.

Мужчина был оштрафован на 500 евро за несоблюдение ограничений. Он также должен будет нести ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции напоминают, что сегодня, с 22:00 до 5:00 завтрашнего дня в стране также действует запрет на передвижение.