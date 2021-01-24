"Помогите выбрать пол ребеночка": Монеточка сделала фото с беременным животом

"Помогите выбрать пол ребеночка", - написала под снимком звезда.

Артистку в комментариях начли спрашивать, о том, правда ли она в положении, но Лиза на эти вопросы не ответила.

Ранее Монеточка показала, как она выходила замуж. Она разместила запись со свадьбы на YouTube-канале.

Артистка показала весь процесс бракосочетания на видео. На регистрации брака присутствовали только певица и муж - музыкант и продюсер Витя Исаев (настоящее имя - Виктор Емелин). Они заметили, что расписаться во время пандемии не так уж и просто.

Лиза показала свадебное платье. "Мы надели то, что нашли на помойке", - смеясь сказала она.

Артистка отметила, что в ролике много личного и их даже отговаривали выкладывать некоторые фрагменты.