"Помогите выбрать пол ребеночка": Монеточка сделала фото с беременным животом
Популярная певица Монеточка (Лиза Гырдымова) поделилась на своей Instagram-странице фотографией, на которой она предстала беременной.
Популярная певица Монеточка (Лиза Гырдымова) поделилась на своей Instagram-странице фотографией, на которой она предстала беременной.
"Помогите выбрать пол ребеночка", - написала под снимком звезда.
Артистку в комментариях начли спрашивать, о том, правда ли она в положении, но Лиза на эти вопросы не ответила.
Ранее Монеточка показала, как она выходила замуж. Она разместила запись со свадьбы на YouTube-канале.
Артистка показала весь процесс бракосочетания на видео. На регистрации брака присутствовали только певица и муж - музыкант и продюсер Витя Исаев (настоящее имя - Виктор Емелин). Они заметили, что расписаться во время пандемии не так уж и просто.
Лиза показала свадебное платье. "Мы надели то, что нашли на помойке", - смеясь сказала она.
Артистка отметила, что в ролике много личного и их даже отговаривали выкладывать некоторые фрагменты.
"Но я не боюсь и хочу по-настоящему поделиться с вами этим моментом и своими чувствами", - написала Монеточка.