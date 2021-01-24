Вс, 24.01.2021
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Юлия Навальная из автозака
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  • "Помогите выбрать пол ребеночка": Монеточка сделала фото с беременным животом
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"Помогите выбрать пол ребеночка": Монеточка сделала фото с беременным животом

Популярная певица Монеточка (Лиза Гырдымова) поделилась на своей Instagram-странице фотографией, на которой она предстала беременной. 

"Помогите выбрать пол ребеночка", - написала под снимком звезда. 

Артистку в комментариях начли спрашивать, о том, правда ли она в положении, но Лиза на эти вопросы не ответила. 

Ранее Монеточка показала, как она выходила замуж. Она разместила запись со свадьбы на YouTube-канале.

Артистка показала весь процесс бракосочетания на видео. На регистрации брака присутствовали только певица и муж - музыкант и продюсер Витя Исаев (настоящее имя - Виктор Емелин). Они заметили, что расписаться во время пандемии не так уж и просто. 

Лиза показала свадебное платье. "Мы надели то, что нашли на помойке", - смеясь сказала она. 

Артистка отметила, что в ролике много личного и их даже отговаривали выкладывать некоторые фрагменты.

"Но я не боюсь и хочу по-настоящему поделиться с вами этим моментом и своими чувствами", - написала Монеточка. 

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