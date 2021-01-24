Полицейский, ударивший ногой женщину на акции за Навального, извинился. Правда, не ясно, точно ли это он

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - говорит полицейский на видео, вручая женщине букет цветов. "Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С Богом", - отвечает та.

Вечером 23 января в интернете появилось видео, на котором на площади Восстания женщина пытается поговорить с сотрудниками полиции, ведущими задержанного. Один из них с размаху бьет ее ногой в живот, после чего та падает и ударяется головой об асфальт. Как стало известно позже, пострадавшую зовут Маргарита Юдина, ей 54 года. С травмой головы она была доставлена в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. На видео также хорошо видно, что в тот момент, когда полицейский совершает удар, забрало шлема у него открыто.

Видео: сотрудник полиции бьет женщину на акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге

В кадре видео с извинениями лица полицейского не видно; как его зовут, также не уточняется. Какие санкции были применены к сотруднику - также неизвестно. Накануне полиция и прокуратура России начали проверки по факту инцидента. При этом, еще утром 24 января в МВД говорили, что за ночь не смогли установить личность сотрудника. "Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся", - уверяли в ведомстве. Примерно тогда же Telegram-канал Mash опубликовал запись, на которой сотрудник МВД Сергей Музыка извиняется перед Юдиной и обещает той найти виновного.

Данные о состоянии женщины также отличаются друг от друга: главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил Telegram-каналу "Подъем", что та чувствует себя "великолепно", а издание Baza, в свою очередь, утверждает, что пострадавшей за ночь стало еще хуже, и она находится в реанимации. Сам Мануковский отрицал, что говорил такое.

В самом НИИ скорой помощи изданию "РИА Новости" подтвердили, что женщина находится в реанимации. При этом РИА пишет, что сотрудник полиции, ударивший женщину, "сделал выпад резиновой дубинкой" в ее сторону, однако на видео четко видно, как он с размаху бьет ее ногой. Позже Вадим Мануковский заявил изданию РБК, что женщину выписывают.

Митинги также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на "незаконные акции" вышло немного людей, потому что много голосует за Путина. Помимо этого, Песков повторил обвинения в адрес посольства США: якобы американские дипломаты вмешивались в дела внутри России путем публикации у себя на сайте маршрутов протестных митингов под видом информирования собственных граждан.

Количество задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России, по уточненным данным "ОВД-инфо" на 24 января, составило 3544 человека, из которых 1400 в Москве и 531 в Санкт-Петербурге.