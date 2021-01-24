Латвийский сайт с самым длинным названием (63 символа). Что на нем интересного?

Имя домена не может быть короче двух и длиннее 63 символов. Единственный домен .lv с таким длинным именем - это

Согласно информации, представленной на сайте, доступный там инструмент Domenīms является первым инструментом генерации доменного имени, который создается с учетом особенностей в латышском языке.

Это совместный проект Nic.lv или отдела сетевых решений Института математики и информатики (MII) Латвийского университета (LU) и Лаборатории искусственного интеллекта LU MII по популяризации домена .lv.