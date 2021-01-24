Вс, 24.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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Латвийский сайт с самым длинным названием (63 символа). Что на нем интересного?

ФОТО: Shutterstock

Согласно информации, собранной регистром доменов Nic.lv, самое длинное доменное имя .lv состоит из 63 символов.

Имя домена не может быть короче двух и длиннее 63 символов. Единственный домен .lv с таким длинным именем - это

domenimitavspaligsdomenavardaizvelenemmaksligointelektupasparne.lv

Согласно информации, представленной на сайте, доступный там инструмент Domenīms является первым инструментом генерации доменного имени, который создается с учетом особенностей в латышском языке.

Это совместный проект Nic.lv или отдела сетевых решений Института математики и информатики (MII) Латвийского университета (LU) и Лаборатории искусственного интеллекта LU MII по популяризации домена .lv.

Следующий по длине домен .lv содержит 45 символов - elizabetes-skaistuma-centrs-make-up-apmacibas.lv. Вы можете записаться на обучение макияжу на этом сайте.

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