Латвийский сайт с самым длинным названием (63 символа). Что на нем интересного?
Согласно информации, собранной регистром доменов Nic.lv, самое длинное доменное имя .lv состоит из 63 символов.
Согласно информации, собранной регистром доменов Nic.lv, самое длинное доменное имя .lv состоит из 63 символов.
Имя домена не может быть короче двух и длиннее 63 символов. Единственный домен .lv с таким длинным именем - это
domenimitavspaligsdomenavardaizvelenemmaksligointelektupasparne.lv
Согласно информации, представленной на сайте, доступный там инструмент Domenīms является первым инструментом генерации доменного имени, который создается с учетом особенностей в латышском языке.
Это совместный проект Nic.lv или отдела сетевых решений Института математики и информатики (MII) Латвийского университета (LU) и Лаборатории искусственного интеллекта LU MII по популяризации домена .lv.
Следующий по длине домен .lv содержит 45 символов - elizabetes-skaistuma-centrs-make-up-apmacibas.lv. Вы можете записаться на обучение макияжу на этом сайте.