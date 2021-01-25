Стендап-комик и актер Александр Шаляпин покончил с собой
В Москве у себя дома был найден мертвым актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве у себя дома был найден мертвым актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информацию о смерти комика подтвердила его директор телеканалу "360". В полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Согласно словам источника ТАСС, это было самоубийство. Его обнаружила жена, которая вызвала скорую помощь.
По словам директора артиста, в последнее время Шаляпин был в депрессии и проходил лечение от алкоголизма.
Александру Шаляпину был 41 год. Комик был участником Stand Up Show на ТНТ. В прошлом он выступал в КВН и участвовал в шоу "Большая разница" на Первом канале.
Кроме того, Шаляпин играл в сериалах "Карпов", "Крапленый", "Бессонница", а также в фильмах "Бумер-2" и "Глухарь-2".
В прошлом он также был ведущим на радио MAXIMUM.