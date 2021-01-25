"Никогда не изменял и не бил": Дава прокомментировал слова Бузовой о причинах разрыва

По словам Ольги, Дава ей изменял, оскорблял ее, бил и даже плевал в лицо. Бузова также опубликовала переписку с экс-возлюбленным.

В Сети до сих пор ходят споры о том, правдивы ли слова Бузовой. Разобраться в этом вопросе решил и YouTube-блогер из Беларуси Приятный Ильдар. Блогер часто снимает ироничные видеореакции на клипы и ролики Давы и Бузовой, однако он и Дава знакомы лично и даже более того - поддерживают приятельские отношения.

Как только появились новости о расставании пары и первые сообщения Бузовой, Ильдар написал Даве с просьбой прокомментировать этот вопрос.

Дава пропал из соцсетей, однако на сообщение блогера ответил, опровергнув слова певицы о причинах их расставания.

ФОТО: скриншот видео

"Извини, люблю тебя, но сегодня не время. Я никогда не изменял и не бил", - коротко написал Манукян, без подробностей.

Ильдар также обращался за комментарием к самой Бузовой, однако та ему не ответила, так как, по словам блогера, они никогда ранее не общались.