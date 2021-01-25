"Время идет на дни": Участник группы 5’nizza Сергей Бабкин теряет зрение

42-летний исполнитель узнал об этом неделю назад.

"У меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!!! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей... Время идет на дни", - написал Бабкин.

Поскольку в Украине и странах СНГ нет нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения операции, артист улетает в Австрию.

"Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени. Ищите меня у Снежки в сторис. И пожелайте удачи! Скоро увидимся", - написал артист.

Музыкант также сообщил, что примерно до 10 февраля не будет появляться в Instagram.