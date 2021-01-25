Пн, 25.01.2021
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  • У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Она просит опознать грабителей
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Видео ⟩ У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Она просит опознать грабителей

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter

Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола в соцсетях бьет тревогу - ее квартиры обворовали.

Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.

Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.

Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.

На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку. 

"По телефону они говорили с кем-то, кто ранее снимал квартиру", - отметила Криштопане. 

Также она предложила награду в 50 евро тому, кто первый сможет точно идентифицировать запечатленных на видео людей. 

"Оба общались на русском языке, замечены проводящими время в больших группах молодежи. Всех вместе их легко заметить, поскольку очень много ругаются, плюются и агрессивно себя ведут", - добавила Криштопане. 

22.01 03:00-05:00 manos dzīvokļos Vecrīgā, pie Līvu Laukuma ielauzās un zaga šie divi huligāni. Ja kāds atpazīst, lūdzu,...

Posted by Nikola Stefānija on Monday, January 25, 2021

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