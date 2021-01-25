Видео ⟩ У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Она просит опознать грабителей
Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола в соцсетях бьет тревогу - ее квартиры обворовали.
Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола в соцсетях бьет тревогу - ее квартиры обворовали.
Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.
Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.
Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.
На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку.
"По телефону они говорили с кем-то, кто ранее снимал квартиру", - отметила Криштопане.
Также она предложила награду в 50 евро тому, кто первый сможет точно идентифицировать запечатленных на видео людей.
"Оба общались на русском языке, замечены проводящими время в больших группах молодежи. Всех вместе их легко заметить, поскольку очень много ругаются, плюются и агрессивно себя ведут", - добавила Криштопане.
22.01 03:00-05:00 manos dzīvoklos ielauzās un laupīja šie divi jaunieši. Ja kāds atpazīst - rakstiet man. pic.twitter.com/jHtUFfl4oK— Nika (@NKristopane) January 25, 2021
22.01 03:00-05:00 manos dzīvokļos Vecrīgā, pie Līvu Laukuma ielauzās un zaga šie divi huligāni. Ja kāds atpazīst, lūdzu,...Posted by Nikola Stefānija on Monday, January 25, 2021