Видео ⟩ У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Она просит опознать грабителей

Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.

Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.

Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.

На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку.

"По телефону они говорили с кем-то, кто ранее снимал квартиру", - отметила Криштопане.

Также она предложила награду в 50 евро тому, кто первый сможет точно идентифицировать запечатленных на видео людей.

"Оба общались на русском языке, замечены проводящими время в больших группах молодежи. Всех вместе их легко заметить, поскольку очень много ругаются, плюются и агрессивно себя ведут", - добавила Криштопане.

22.01 03:00-05:00 manos dzīvoklos ielauzās un laupīja šie divi jaunieši. Ja kāds atpazīst - rakstiet man. pic.twitter.com/jHtUFfl4oK — Nika (@NKristopane) January 25, 2021