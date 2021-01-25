В работе E-klase были перебои. Платформа выдвинула версию о кибератаке

Представители E-klase предположили, что произошла кибератака. Однако в Cert.lv заявили, что причину перебоев все еще устанавдивают.

Малкалниетис сообщил, что Cert.lv был проинформирован о сбоях в работе платформы E-klase и связался с теми, кто ее содержит, с целью уточнить информацию о том, что произошло.

Он пояснил, что основные функции платформы нарушены не были, но были проблемы с показом видео в среде E-klase. Вскоре разрешились и они.

При этом эксперт подчеркнул, что повышенная нагрузка может быть вызвана разными причинами, которые изначально могут выглядеть как кибератака.