Пн, 25.01.2021
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В работе E-klase были перебои. Платформа выдвинула версию о кибератаке

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

​В понедельник, 25 января, возобновилось обучение в классах начальной школы, которое по крайней мере до 7 февраля проходит удаленно. В первый же день была нарушена работа платформы E-klase. Наличие перебоев подтвердил эксперт по кибербезопасности Cert.lv Гинтс Малкалниетис. 

Представители E-klase предположили, что произошла кибератака. Однако в Cert.lv заявили, что причину перебоев все еще устанавдивают.

Малкалниетис сообщил, что Cert.lv был проинформирован о сбоях в работе платформы E-klase и связался с теми, кто ее содержит, с целью уточнить информацию о том, что произошло.

Он пояснил, что основные функции платформы нарушены не были, но были проблемы с показом видео в среде E-klase. Вскоре разрешились и они.

При этом эксперт подчеркнул, что повышенная нагрузка может быть вызвана разными причинами, которые изначально могут выглядеть как кибератака.

Малкалниетис также добавил, что в сотрудничестве с E-klase продолжается работа по изучению факторов, влияющих на работу платформы.

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