Убеждали простить его: женщина, которую пнул в живот омоновец - о том, что происходило в больнице

Вечером 23 января в интернете появилось видео, на котором на площади Восстания женщина пытается поговорить с сотрудниками полиции, ведущими задержанного. Один из них с размаху бьет ее ногой в живот, после чего та падает и ударяется головой об асфальт. Как стало известно позже, пострадавшую зовут Маргарита Юдина, ей 54 года. С травмой головы она была доставлена в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

На следующий день сотрудник ОМОНа пришел к ней в отделение, чтобы извиниться. В интервью перед выпиской она сообщила, что простила его и не держит зла.

Позже, в эфире "Дождя" Маргарита Юдина объяснила свое заявление о прощении сотрудника шоковым состоянием. Она рассказала, что правоохранители убеждали ее простить его, объясняя его поведение травмой от перцового баллончика. Однако позднее Юдина вспомнила, что перцовый баллончик никто из протестующих не применял.

Женщина отметила что при поступлении в травматологию никто не вызвал полицию для проведения процедуры дознания - сотрудники правоохранительных органов обращались к ней лишь с извинениями.