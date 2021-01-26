Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультики. В список вошли "Дамбо" и "Питер Пэн"

В классических мультфильмах, которые все обожали еще с детства - "Дамбо", "Питер Пэн" и других - сервис Disney+ обнаружил "неуместные материалы". Теперь мультфильмы заблокированы и недоступны к просмотру детям до 7 лет, пишет Daily Mail.