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Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультики. В список вошли "Дамбо" и "Питер Пэн"

ФОТО: Скриншот с видео

В классических мультфильмах, которые все обожали еще с детства - "Дамбо", "Питер Пэн" и других - сервис Disney+ обнаружил "неуместные материалы". Теперь мультфильмы заблокированы и недоступны к просмотру детям до 7 лет, пишет Daily Mail.

В список "запрещенных" мультфильмов для детей младше семи лет попали "Дамбо" (1941 год), "Питер Пэн" (1953 год), "Коты-аристократы" (1970 год) и фильм "Швейцарская семья Робинзонов" (1960 год). Картины заблокировали в детских аккаунтах из‑за расовых стереотипов.

В "Питере Пэне", например, фигурирует племя индейцев, которых называют краснокожими. В "Котах-аристократах" сиамская кошка Шун Гон изображена с раскосыми глазами и выступающими вперед зубами, как карикатура на восточноазиатские народы.

"Швейцарская семья Робинзонов" подвергалась критике за наличие пиратов с желтыми и коричневыми лицами. Мультфильму "Дамбо" досталось за высмеивание афроамериканских рабочих на южных плантациях.

Для взрослых картины остаются доступны.

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