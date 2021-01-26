Вт, 26.01.2021
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После слухов о разводе Линда Мурниеце удалила все совместные снимки с мужем

Линда Мурниеце ФОТО: publicitātes

Предпринимательница Линда Мурниеце все больше заставляет думать, что ее двухмесячный брак с Агрисом Фрейбергсом из Лиепаи подошел к концу.

Согласно информации в социальных сетях, Мурниеце удалила все свои фотографии с Фрейбергсом и даже прекратила с ним дружбу.

Уже сообщалось, что Линда Мурниеце больше не указана в социальных сетях с фамилией мужа. Как известно, после свадьбы она стала Линдой Мурниеце-Фрейбергой. 

Также Мурниеце в Facebook убрала ранее публичную информацию о семейном положении. Ранее там было - "замужем".

Более того - самые зоркие пользователи отметили, что на фото Мурниеце пропало обручальное кольцо. 

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса.

Это третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.

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