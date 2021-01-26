Вт, 26.01.2021
Я была в полном шоке. Ничего подобного со мной никогда в жизни не случалось Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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  • У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Преступник вышел на связь и теперь угрожает ее жизни
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У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Преступник вышел на связь и теперь угрожает ее жизни

Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола распространила в своих соцсетях новость, что ее квартиры обворовали. Она попросила пользователей опознать двух молодых людей, которые в ночь на 22 января незаконно проникли в ее владения в Старой Риге. На ее просьбу откликнулся один из преступников. 

Криштопане рассказала в соцсетях, что вор связался с ней при помощи анонимного аккаунта в Instagram. "Я знаю, что это он, потому что он прислал мне фотографию того, что унес с собой", - сказала Никола.

Позднее Криштопане опубликовала скриншоты их переписки, из которой видно, что преступник угрожает жизни девушки.

Криштопане также отметила, что сотрудничает с Государственной полицией.

Ранее сообщалось, что Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.

Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.

Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.

На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку. 

Криштопане предложила награду в 50 евро тому, кто первый сможет точно идентифицировать запечатленных на видео людей. 

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