У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Преступник вышел на связь и теперь угрожает ее жизни

Криштопане рассказала в соцсетях, что вор связался с ней при помощи анонимного аккаунта в Instagram. "Я знаю, что это он, потому что он прислал мне фотографию того, что унес с собой", - сказала Никола.
Позднее Криштопане опубликовала скриншоты их переписки, из которой видно, что преступник угрожает жизни девушки.
Криштопане также отметила, что сотрудничает с Государственной полицией.
Ранее сообщалось, что Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.
Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.
Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.
На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку.
Криштопане предложила награду в 50 евро тому, кто первый сможет точно идентифицировать запечатленных на видео людей.