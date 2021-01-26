У дочери Криштопанса обворованы квартиры. Преступник вышел на связь и теперь угрожает ее жизни

Криштопане рассказала в соцсетях, что вор связался с ней при помощи анонимного аккаунта в Instagram. "Я знаю, что это он, потому что он прислал мне фотографию того, что унес с собой", - сказала Никола.

Позднее Криштопане опубликовала скриншоты их переписки, из которой видно, что преступник угрожает жизни девушки.

Lai saprastu kādas kategorijas čalīts. Palūdzu, lai pats piesakās @Valsts_policija , tad iznemšu video, kas vinam svarīgākais, jo ar policiju vins visu varot “sarunāt”. Šobrīd šī persona izsaka draudus manai dzīvībai. pic.twitter.com/d0iGUboplK — Nika (@NKristopane) January 25, 2021

Криштопане также отметила, что сотрудничает с Государственной полицией.

Ранее сообщалось, что Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге.

Девушка поделилась видео с камер наблюдения. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.

Криштопане сказала, что убытки небольшие, поскольку в помещениях не было ничего ценного - только посуда и мебель. "Хотя у меня большое чувство отвращения", - отметила она.

На видео попали два молодых человека, которые сначала вломились в помещение, где находились ключи от квартир. Также на кадрах видно, что молодые люди общаются с кем-то по видеозвонку.