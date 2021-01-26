Вт, 26.01.2021
Леха, выходи! протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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  • "Я убил бы, если б хотел": Обломов спел песню от имени пнувшего в живот женщину полицейского
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"Я убил бы, если б хотел": Обломов спел песню от имени пнувшего в живот женщину полицейского

ФОТО: Скриншот с видео

Известный российский музыкант Вася Обломов опубликовал на своем канале на YouTube видео с новой композицией "Запотело мое забрало".

Свою песню артист посвятил инциденту, который произошел в Санкт-Петербурге во время акции протеста 23 января, когда боец ОМОНа сильно ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, из-за чего женщина была госпитализирована.

Вася Обломов поет песню от имени того самого полицейского, объясняющего свой поступок "запотевшим забралом".

Меньше чем за сутки видео собрало свыше 380 000 просмотров и почти 4000 комментариев. Подписчики называют композицию шедевром и требуют справедливого наказания для полицейского.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. Возбуждено несколько уголовных дел.

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