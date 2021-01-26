"Я убил бы, если б хотел": Обломов спел песню от имени пнувшего в живот женщину полицейского

Свою песню артист посвятил инциденту, который произошел в Санкт-Петербурге во время акции протеста 23 января, когда боец ОМОНа сильно ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, из-за чего женщина была госпитализирована.

Вася Обломов поет песню от имени того самого полицейского, объясняющего свой поступок "запотевшим забралом".

Меньше чем за сутки видео собрало свыше 380 000 просмотров и почти 4000 комментариев. Подписчики называют композицию шедевром и требуют справедливого наказания для полицейского.