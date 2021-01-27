"Сколько же можно, оденьте меня!": соблазнительная Светлана Ходченкова, покорившая Голливуд

В биографии Светланы Ходченковой около сотни ролей. Ее неоднократно называли "актрисой года", она является лицом многочисленных косметических компаний и модных брендов.
Кроме съемок в фильмах и сериалах за плечами звезды съемки в клипах ("Ленинград", "Руки вверх", "Дискотека авария" и другие).
Кинодебют Светланы как актрисы состоялся в 20 лет. Она сыграла в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину" (2003). Ходченкова в нем исполняла роль супруги командира-красноармейца Веру. За этот фильм была номинирована на кинопремию "Ника" за лучшую женскую роль.
В 2005 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова. В том же году снялась в еще одном фильме режиссёра Станислава Говорухина - "Не хлебом единым".
В 2007 году Ходченкова снялась в фильме режиссера Павла Санаева "Нулевой километр". Также она сотрудничала с режиссером Марюсом Вайсбергом в трилогии "Любовь в большом городе" вместе с певицей Верой Брежневой.
Также она известна по ролям в таких фильмах, как "Чемпионы", "Кровавая леди Батори", "Викинг", "Василиса" и другие.
В 2019 году награждена премией "Золотой орёл" за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "Довлатов".
Соблазнительные фото и постельные сцены
"Я как увижу ремарку к сценарию "героиня раздевается", сразу прошу: сколько же можно, оденьте меня! Где брюки, где юбка?", - говорила в 2018 Светлана в интервью изданию Esquire.
СМИ однажды сообщили, что актриса якобы оконфузилась в Венеции. На звездах первого эшелона были приталенные пиджаки и узкие брюки, а на Светлане - джинсы и серая майка с молодым Марлоном Брандо. С тех пор прошло много лет, но за актрисой до сих пор пристально следят модные эксперты. Как будто она должна была застолбить за собой образ дивы.
"Многие друзья сначала думали, будто ко мне не подступиться - мол, я Снежная королева, все к моим ногам падают и сами собой в штабеля укладываются. Мне не хочется культивировать этот образ, он не имеет ко мне никакого отношения", - пыталась развенчать о себе мир Ходченкова.
Часто происходит так, что простые снимки Светланы в Instagram становятся сенсацией и настоящим событием. Они мгновенно попадают в моlные журналы и расходятся рекордными тиражами.
"Я с трудом представляю, как общаться с людьми, которые пишут мне в директ. Не понимаю, что отвечать - мы ведь не знакомы", - подчеркивает Светлана Ходченкова.
Она любит живое общение, объятья и прикосновения.