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"Сколько же можно, оденьте меня!": соблазнительная Светлана Ходченкова, покорившая Голливуд
Звезда недели

Светлана Ходченкова ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

21 января 38 лет исполнилось популярной российской актрисе Светлане Ходченковой. RUS TVNET решил рассказать об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели"


 

В биографии Светланы Ходченковой около сотни ролей. Ее неоднократно называли "актрисой года", она является лицом многочисленных косметических компаний и модных брендов. 

Кроме съемок в фильмах и сериалах за плечами звезды съемки в клипах ("Ленинград", "Руки вверх", "Дискотека авария" и другие). 

Карьера в кино 

Кинодебют Светланы как актрисы состоялся в 20 лет. Она сыграла в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину" (2003). Ходченкова в нем исполняла роль супруги командира-красноармейца Веру. За этот фильм была номинирована на кинопремию "Ника" за лучшую женскую роль.  

В 2005 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова. В том же году снялась в еще одном фильме режиссёра Станислава Говорухина - "Не хлебом единым".

В 2007 году Ходченкова снялась в фильме режиссера Павла Санаева "Нулевой километр". Также она сотрудничала с режиссером Марюсом Вайсбергом в трилогии "Любовь в большом городе" вместе с певицей Верой Брежневой.

Также она известна по ролям в таких фильмах, как "Чемпионы", "Кровавая леди Батори", "Викинг", "Василиса" и другие. 

В 2019 году награждена премией "Золотой орёл" за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "Довлатов".

Соблазнительные фото и постельные сцены

"Я как увижу ремарку к сценарию "героиня раздевается", сразу прошу: сколько же можно, оденьте меня! Где брюки, где юбка?", - говорила в 2018 Светлана в интервью изданию Esquire.

СМИ однажды сообщили, что актриса якобы оконфузилась в Венеции. На звездах первого эшелона были приталенные пиджаки и узкие брюки, а на Светлане - джинсы и серая майка с молодым Марлоном Брандо. С тех пор прошло много лет, но за актрисой до сих пор пристально следят модные эксперты. Как будто она должна была застолбить за собой образ дивы.

"Многие друзья сначала думали, будто ко мне не подступиться - мол, я Снежная королева, все к моим ногам падают и сами собой в штабеля укладываются. Мне не хочется культивировать этот образ, он не имеет ко мне никакого отношения", - пыталась развенчать о себе мир Ходченкова. 

Часто происходит так, что простые снимки Светланы в Instagram становятся сенсацией и настоящим событием. Они мгновенно попадают в моlные журналы и расходятся рекордными тиражами. 

"Я с трудом представляю, как общаться с людьми, которые пишут мне в директ. Не понимаю, что отвечать - мы ведь не знакомы", - подчеркивает Светлана Ходченкова.

Она любит живое общение, объятья и прикосновения. 

Быть может потому, у нее получается хорошо сыграть страть перед камерой. Особенно зрителям актриса запомнилась своей ролью в клипе группы "Ленинград" на песню "Экстаз". 

"Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится",  - сказала звезда в YouTube-шоу "Георгий за кадром".  

Ходченкова объяснила, что получает удовольствие от пикантных эпизодов только с профессиональной точки зрения. Ведь это способ весело провести время. Ей нравится, когда у партнера хорошее чувство юмора. Она призанлась, что если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то актеры обычно во время этих сцен смеются. 

Карьера в Голливуде

В 2011 году состоялся голливудский дебют актрисы. Она сыграла в картине "Шпион, выйди вон!", которую представила вместе с Гэри Олдменом, Колином Фёртом и другими на Венецианском кинофестивале.

Ходченкова также снялась в другой американской картине "Росомаха: Бессмертный", где сыграла роль злодейки Гадюки.

"Я не только не готовилась к съемкам в Голливуде, я думала, что меня все равно не утвердят или удалят потом - и для чего это? И вдруг поняла: проблема в том, что многие у нас думают так же, боятся: "я плохо говорю по‑английски", "да куда нам до американцев" - вот так все привыкли рассуждать", - рассказывала Светлана журналу Esquire.

О мужчинах

О личной жизни актрисы известно мало. В 2005 году Светлана вышла замуж за актера Владимира Яглыча, но летом 2010 года они развелись. После встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но спустя год они расстались.

Сама она признается, что устала казаться сильной женщиной на экране. 

"Устала немного. Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня мужчина всегда будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: "Меня любят миллионы, а ты мне даже букет цветов не подаришь!" А потом я подумаю и пойму: "Он же все равно меня любит, я это знаю", - говорила она журналистам Esquire.

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