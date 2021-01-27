"Сколько же можно, оденьте меня!": соблазнительная Светлана Ходченкова, покорившая Голливуд

Быть может потому, у нее получается хорошо сыграть страть перед камерой. Особенно зрителям актриса запомнилась своей ролью в клипе группы "Ленинград" на песню "Экстаз".

"Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", - сказала звезда в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Ходченкова объяснила, что получает удовольствие от пикантных эпизодов только с профессиональной точки зрения. Ведь это способ весело провести время. Ей нравится, когда у партнера хорошее чувство юмора. Она призанлась, что если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то актеры обычно во время этих сцен смеются.

Карьера в Голливуде

В 2011 году состоялся голливудский дебют актрисы. Она сыграла в картине "Шпион, выйди вон!", которую представила вместе с Гэри Олдменом, Колином Фёртом и другими на Венецианском кинофестивале.

Ходченкова также снялась в другой американской картине "Росомаха: Бессмертный", где сыграла роль злодейки Гадюки.

"Я не только не готовилась к съемкам в Голливуде, я думала, что меня все равно не утвердят или удалят потом - и для чего это? И вдруг поняла: проблема в том, что многие у нас думают так же, боятся: "я плохо говорю по‑английски", "да куда нам до американцев" - вот так все привыкли рассуждать", - рассказывала Светлана журналу Esquire.

О мужчинах

О личной жизни актрисы известно мало. В 2005 году Светлана вышла замуж за актера Владимира Яглыча, но летом 2010 года они развелись. После встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но спустя год они расстались.

Сама она признается, что устала казаться сильной женщиной на экране.