Советы для красивых губ, которым не страшен мороз

Полезными советами делится консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

Губной скраб собственного приготовления для особо нежной кожи

В зимнюю погоду очень важно правильно ухаживать за губами, чтобы они были влажными, привлекательными и хорошо себя чувствовали. Для этого раз в неделю рекомендуется делать скраб для губ. Если в вашей косметичке нет такого средства, не волнуйтесь: вы можете легко приготовить его сами! Небольшое количество овсяной муки смешайте с растительным маслом (подойдет оливковое, льняное, кокосовое масло), нанесите полученный скраб на губы и нежно массируйте около минуты, затем сполосните теплой водой.

Виды средств по уходу за губами.

Карандаши для губ - так называемые гигиенические губные помады, или бальзамы для губ. Обладают как увлажняющим, так и питающим эффектом и подходят для длительного применения каждому.

Кремы для губ - обеспечивают более интенсивный уход, восстанавливают и лечат, поэтому идеально подходят для сухих, потрескавшихся губ.

SOS-бальзамы - обычно расфасованы в баночки и используются для ухода не только за губами, но и за особенно раздраженной, очень сухой, ноющей кожей.

Как выбрать наиболее подходящее средство по уходу за губами?

Выбирая бальзам для губ на зимний период, исходите из своих потребностей и обратите внимание на его состав: среди ингредиентов должны быть ценные масла, например, масло огуречника, жожоба, масло ши.

Конечно, в зимние дни необходимо особо позаботиться о защите губ от неблагоприятного воздействия окружающей среды - мороза, ветра, влажности. Поэтому перед выходом на улицу всегда пользуйтесь бальзамом для губ. В продаже имеются более питательные бальзамы, специально предназначенные для зимней погоды. В солнечные дни пригодятся бальзамы с ультрафиолетовым фильтром.

Дополните свое меню

Если губы часто доставляют вам дискомфорт, пересмотрите свое меню! Дополните его ценными жирными кислотами, например, жирной рыбой, авокадо, оливковым маслом, а также цельнозерновым хлебом и гречкой. Не забывайте также о перловой крупе, овсяных хлопьях и других ценных зерновых - это отличный источник витаминов группы В. Из биологически активных добавок для кожи могут быть полезны масло ночной примулы и рыбий жир.

Влияние декоративной косметики

Для того чтобы губы не были пересушенными, желательно обычно пользоваться матовыми помадами. Если пришлось воспользоваться более сильной декоративной косметикой для губ, вы испытываете дискомфорт или вам просто хочется побаловать свои губы, используйте увлажняющую маску для лица. Бережно нанесите ее тонким слоем на кожу губ и не разговаривайте 10-15 минут. После этого удалите остатки косметики салфеткой или вмассируйте в губы, или используйте согласно инструкции к средству. После маски любая помада будет держаться дольше и ложиться более равномерно, так как кожа губ будет увлажнена и губы будут выглядеть лучше.