От Таллинна до Иманты - 4 проверки! Ограничения и комендантский час глазами жителя Эстонии

В связи с попытками сдержать распространение коронавируса, правительства стран вводят различные ограничения. В каждом государстве устанавливаются свои правила, запреты и требования: где-то более мягкие, а где-то, по мнению некоторых, неоправданно жесткие, пишет Limon.ee.
На прошедших выходных мне довелось побывать в соседней Латвии. Целью поездки была как работа, так и встреча с рижскими друзьями. Согласно распоряжению правительства Латвии, для въезда в страну требуется не менее, чем за 72 часа заполнить в интернете COVIDpass, куда следует вписать свои личные данные и адрес пребывания в Латвии, по которому вы должны будете находиться на изоляции последующие 10 дней. После заполнения формы на ваш адрес электронной почты придет подтверждение с QR-кодом, которое, возможно, придется предъявить по требованию полиции или другим чиновникам, осуществляющим надзор за соблюдением правил. Второй необходимый для въезда документ – это сертификат, подтверждающий, что вы прошли тест на коронавирус и не являетесь носителем инфекции. Тест нужно тоже пройти не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы.
Комендантский час
Еще одна довольно жесткая мера в Латвии – это комендантский час, который сейчас вводится с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00. В это время по всей стране запрещены любые перемещения: нельзя передвигаться на автомобилях, нельзя выносить мусор, да и просто нельзя находиться вне дома. Причем с этим там все очень строго.
В Латвию я въезжал как раз в пятницу вечером, то есть тогда, когда в стране уже наступил комендантский час. На пограничном пункте Икла, где, как мы привыкли, уже давным-давно нет никаких препятствий, теперь стоит бытовка. В ней работают сотрудники полиции Латвии, проверяют наличие необходимых документов и основания для въезда в страну. Не могу утверждать, проверяют ли всех или же выборочно, но взмахом жезла мне было велено остановиться. Стоит сразу отметить, что на этом пункте сотрудники были очень любезными, все разъяснили и говорили по-русски. Если проверка COVIDpass и справки об отсутствии коронавируса прошли быстро, то выяснение оснований для моего передвижения по трассе в пятницу вечером заняло больше времени: потребовалось объяснить цели поездки, а также предоставить документы, подтверждающие то, что я еду по работе. Пожелав хорошей дороги, меня сразу же предупредили, что на пути в Ригу меня остановят еще не раз, поэтому не стоит далеко убирать документы.
От границы и до самой Риги на трассе мне не встретилось ни одного (!) легкового автомобиля. Только фуры, которых по сравнению с прошлыми поездками по такому же маршруту, было очень-очень мало.
Полицейских так много, что даже мышь не проскочит
Примерно за 30 километров, на подъезде к столице Латвии на шоссе показались синие огни полицейских мигалок: здесь, перед въездом в Ригу, был оборудован еще один контрольный пункт. В этот раз сотрудники органов правопорядка уже не так хорошо говорили по-русски, но все же мы сумели понять друг друга. Снова проверили COVIDpass по QR-коду, справку об отсутствии коронавируса, но попросили еще какую-то бумагу. На мой ответ о том, что нет у меня больше никаких бумаг мне было сказано: "В таком случае возможен штраф до 2000 евро". Поскольку я действительно ничего не знал о какой-то дополнительной бумаге, то мы договорились, что заполню ее я здесь же на месте. Бланки на русском языке, по словам чиновника, закончились, так как они быстро расходятся на нужды граждан Украины. Все что требовалось вписать в анкету это свое имя, личный код, адрес пребывания в Латвии, цель приезда, указать работодателя и тому подобное. Документ остался у меня и я продолжил свой путь.
Рига в эту субботнюю ночь была совершенно не такой, какой я привык ее видеть. На улицах ни одной живой души, на дорогах пусто… По всему ночному городу не спеша ездят полицейские патрули с включенными мигалками. Все это больше напоминало что-то военное положение или приближение конца света. Полицейские автомобили были абсолютно на всех улицах, которые мне пришлось проехать на пути в район Иманта. Около Памятника Свободы, который расположен в центре города, меня остановил патруль – это была уже третья проверка. Снова спросили те же привычные документы и теперь уже ту самую бумагу, которую я получил на предыдущем пункте. Оказалось, что именно в нее каждый проверивший вас полицейский отмечает время проверки и ставит свою подпись.
Еду дальше. Осталось всего несколько километров до пункта назначения. Уже подъехав к нужному мне дому, пока я искал парковочное место, сзади появился очередной патруль на нетрафарированной машине. На этот раз, когда мне что-то начали говорить по-латышски, я понял, что нужно вручить стражу порядка ту самую бумагу-анкету. Полицейский снова расписался в документе и шлепнул огромную печать. Наконец-то я добрался до цели.
Позже в ходе беседы с рижскими друзьями в квартире мне рассказали, что во время комендантского часа нельзя делать даже такие, казалось бы, не представляющие опасности вещи, как вынести мусор или выгулять собаку. Нельзя! Опять-таки за нарушение предусмотрены серьезные штрафы (Вывести собаку - можно, возле дома, и одному человеку - Прим. RUS TVNET). Чтобы люди успевали к 22:00 освободить городское пространство и успеть добраться до дома с работы, многие работодатели сократили рабочее время так, чтобы у тех работников, которые обычно работают допоздна, оставался хотя бы один час, чтобы добраться домой.
Как живет дневная Рига?
Следующий день в принципе ничем не отличался от обычного дня в Эстонии. Могу отметить, что, конечно, к ношению масок в общественных местах здесь относятся намного серьезнее. Если в каком-нибудь таллиннском торговом центре к вам могут подойти полицейские и провести беседу, а то и предложить вам маску, то в Латвии в магазины без масок не заходит никто. Контроль за соблюдением этого требования у них намного жестче и к нарушителям применяют реальные штрафы.
Покидал столицу Латвии я уже в обычное время, но даже тогда, когда в стране нет комендантского часа, на трассе довольно мало автомобилей. Как на латвийской, так и на эстонской стороне в этом направлении не было никаких проверок.