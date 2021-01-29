От Таллинна до Иманты - 4 проверки! Ограничения и комендантский час глазами жителя Эстонии

COVIDpass ФОТО: скриншот

На прошедших выходных мне довелось побывать в соседней Латвии. Целью поездки была как работа, так и встреча с рижскими друзьями. Согласно распоряжению правительства Латвии, для въезда в страну требуется не менее, чем за 72 часа заполнить в интернете COVIDpass, куда следует вписать свои личные данные и адрес пребывания в Латвии, по которому вы должны будете находиться на изоляции последующие 10 дней. После заполнения формы на ваш адрес электронной почты придет подтверждение с QR-кодом, которое, возможно, придется предъявить по требованию полиции или другим чиновникам, осуществляющим надзор за соблюдением правил. Второй необходимый для въезда документ – это сертификат, подтверждающий, что вы прошли тест на коронавирус и не являетесь носителем инфекции. Тест нужно тоже пройти не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы.

Комендантский час

Еще одна довольно жесткая мера в Латвии – это комендантский час, который сейчас вводится с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00. В это время по всей стране запрещены любые перемещения: нельзя передвигаться на автомобилях, нельзя выносить мусор, да и просто нельзя находиться вне дома. Причем с этим там все очень строго.

В Латвию я въезжал как раз в пятницу вечером, то есть тогда, когда в стране уже наступил комендантский час. На пограничном пункте Икла, где, как мы привыкли, уже давным-давно нет никаких препятствий, теперь стоит бытовка. В ней работают сотрудники полиции Латвии, проверяют наличие необходимых документов и основания для въезда в страну. Не могу утверждать, проверяют ли всех или же выборочно, но взмахом жезла мне было велено остановиться. Стоит сразу отметить, что на этом пункте сотрудники были очень любезными, все разъяснили и говорили по-русски. Если проверка COVIDpass и справки об отсутствии коронавируса прошли быстро, то выяснение оснований для моего передвижения по трассе в пятницу вечером заняло больше времени: потребовалось объяснить цели поездки, а также предоставить документы, подтверждающие то, что я еду по работе. Пожелав хорошей дороги, меня сразу же предупредили, что на пути в Ригу меня остановят еще не раз, поэтому не стоит далеко убирать документы.

Сертификат об отсутствии COVID-19 ФОТО: limon.ee

От границы и до самой Риги на трассе мне не встретилось ни одного (!) легкового автомобиля. Только фуры, которых по сравнению с прошлыми поездками по такому же маршруту, было очень-очень мало.

Полицейских так много, что даже мышь не проскочит