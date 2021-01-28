Отозвана информация о том, что Левитс "возможно, пользовался услугами парикмахера"

В распоряжении Латвийского радио оказалась неофициальная информация о том, что Эгил Левитс якобы сделал стрижку во время ограничений.

Радио сообщало, что связалось с канцелярией президента. Советница президента по связям с общественностью Айва Розенберга сначала предоставила такой комментарий:

"Если кто-то очень внимательно следил за длиной волос президента в течение последних нескольких недель, то мог бы заметить, что та (прическа) стала только пышной. Волосы несколько недель не были стрижены".

Латвийское радио отозвало информацию о том, что президент нарушил ограничение, а парикмахер из команды программы Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma оказала президенту эту услугу.

"Я знаю, что конкретный человек определенно предоставил однажды эту услугу президенту, но, как я еще раз говорю, в течение последних нескольких недель, согласно информации, которая есть в моем распоряжении, президенту Латвии такая услуга не была предоставлена", - сказала Розенберга.

Латвийское радио сообщало, что для представительницы LTV Кристы Луизы Приедите этот факт был в новинку и она подтвердила, что в распоряжении нет информации о том, что кто-то из работников в рабочее или свободное время мог сделать стрижку президенту во время ограничений.

Час спустя Розенберга перезвонила на Латвийское радио и уточнила, что президент не стриг волосы более восьми недель.

"Президенту Латвии в последний раз оказывали услуги парикмахера 2 декабря прошлого года. Таким образом, данная информация, которая попала в ваше распоряжение, является дезинформацией. В этом любой человек может убедиться на общедоступных фотографиях. Президент очень серьезно рассматривает запрет на услуги парикмахера", - отметила Розенберга.