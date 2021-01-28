Эллиот Пейдж спустя два месяца после каминг-аута разводится с женой

Актер подал заявление о разводе в суд на Манхэттене.

Супруги поженились в январе 2018-го, танцовщице тогда было 24 года, а 31-летняя Пейдж в то время еще определяла себя как женщина по имени Эллен. В браке они были три года.

"После долгих раздумий и рассмотрения всех вариантов мы приняли тяжелое решение развестись на фоне нашего расставания летом. Мы сохранили уважение друг к другу и остаемся близкими друзьями",

- заявили пока еще супруги в совместном обращении.

Перед публичным обращением они удалили из своих Instagram-аккаунтов некоторые совместные снимки.

Эмма Портнер является танцовщицей и хореографом. Среди тех, с кем она работала - Джасти Бибер. В 2019 году девушка обвинила музыканта в унижении женщин.

В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживает ЛГБТК+-сообщество.