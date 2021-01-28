Эллиот Пейдж спустя два месяца после каминг-аута разводится с женой
Канадский актер Эллиот Пейдж, который совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина, разводится с супругой - танцовщицей Эммой Портнер, сообщает TMZ.
Канадский актер Эллиот Пейдж, который совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина, разводится с супругой - танцовщицей Эммой Портнер, сообщает TMZ.
Актер подал заявление о разводе в суд на Манхэттене.
Супруги поженились в январе 2018-го, танцовщице тогда было 24 года, а 31-летняя Пейдж в то время еще определяла себя как женщина по имени Эллен. В браке они были три года.
- заявили пока еще супруги в совместном обращении.
Перед публичным обращением они удалили из своих Instagram-аккаунтов некоторые совместные снимки.
Эмма Портнер является танцовщицей и хореографом. Среди тех, с кем она работала - Джасти Бибер. В 2019 году девушка обвинила музыканта в унижении женщин.
В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживает ЛГБТК+-сообщество.
Пейдж известен по фильмам "Начало" и "Люди Икс: Последняя битва", а также по сериалу "Академия "Амбрелла". В 2008 году он получил номинацию на "Оскар" за роль в "Джуно".