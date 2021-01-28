Масштабные обыски у оппозиции в Москве. Задержан брат Навального и еще три человека

После первого обыска силовики в третьем часу ночи вернулись к ней в квартиру. "Грозятся взламывать дверь", - написала Васильева в "Твиттере". Ее увезли в здание главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Васильеву так же, как и Соболь, задержали на 48 часов по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полицейские задержали на такой же срок по тому же делу участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая на днях уже была оштрафована за призывы протестовать 23 января. Обыск прошел у ее матери. Она сообщила "Медиазоне", что силовики забрали только загранпаспорт дочери.

Где находится сама Алехина, было непонятно, поскольку она не выходила на связь. Активистка "Другой России" Ольга Шалина сообщала "Медиазоне", что последний раз они с Алехиной виделись около Мосгорсуда, куда пришли поддержать задержанных. Алехина сказала, что пойдет за кофе, но не вернулась. Позже стало известно, что у Мосгорсуда ее задержали и повезли на обыск к муниципальному депутату Люсе Штейн.

По данным "Открытой России", силовики приехали с Алехиной и выломали дверь в квартиру Штейн, которую та снимает. Сама Штейн в тот момент была в суде на апелляции. По данным "Открытой России", при обыске у нее изъяли компьютер и телефон. Алехину увезли на ночной допрос.

Невозможно было связаться с гражданским активистом Константином Котовым, который недавно освободился из колонии, отбыв срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах.

Котов вышел из дома забрать заказ из магазина и перестал выходить на связь, сообщала правозащитница Алла Фролова. Позже проект "ОВД-Инфо" сообщил, что, судя по геолокации телефона активиста, тот находится в аэропорту Внуково. Котов был среди тех, кто приезжал во Внуково встречать Навального из Германии.

!!!! В Москве пропал гражданский активист Константин Котов. Об этом сообщает правозащитница Алла Фролова.



Котов вышел из дома в районе Кунцево забрать заказ из магазина. В самом магазине он так и не появился и сейчас не выходит на связь — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 27, 2021

Котова оставили на ночь в линейном отделе полиции в аэропорту Внуково, на него составили протокол по статье о невыполнении требования полицейского, сказала позже адвокат от "ОВД-Инфо" Мария Эйсмонт.

Обыск также прошел в квартире матери главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, пишет издание. Силовики пришли по месту его прописки в Алтуфьево, обыск шел около четырех часов, изъяли только жесткий диск.

Обыск в среду прошел и у пресс-секретаря "Гражданского общества" Егора Илюшкина, также отбывающего административный арест. В квартире была его сестра, так что самого его на обыск не доставили, писал телеграм-канал Avtozak Live. Обыск уже закончился.