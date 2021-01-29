Пт, 29.01.2021
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  • Когда это уже почти зависимость: как уменьшить тягу к еде в стрессовых ситуациях?
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Когда это уже почти зависимость: как уменьшить тягу к еде в стрессовых ситуациях?

ФОТО: Shutterstock/Andrey_Popov

С начала пандемии значительная часть жителей Латвии испытывают волнение и стресс, которые побуждают их есть даже тогда, когда нет чувства голода, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Apotheka и Norstat. Из них еще треть (34 %) испытывают чувство вины, которое может являться одним из первых сигналов того, что у человека может быть склонность к эмоциональному питанию.

Чаще всего с такими эпизодами, когда содержимое тарелки и его количество контролируют эмоции, сталкиваются женщины (46%), чуть реже - каждый третий, или 34% мужчин. Чувство стыда после утоления голода или переедания тоже чаще испытывают женщины (39%), чем мужчины (28%). Во время ограничений, связанных с Covid-19, риску эмоционального питания больше всего подвергали себя молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (55%), а меньше всего - сениоры (22%).

"Несмотря на то, что об эмоциональном питании как о медицинском состоянии начали говорить сравнительно недавно, эта проблема затрагивает все больше людей по всему миру, при этом ни пол, ни возраст, ни строение тела человека не имеют значения. В капкан эмоционального питания может попасть любой, и распространение Covid-19, а также ограничения, введенные в целях преодоления пандемии, вызывают целый ряд негативных эмоций, что лишь увеличивает риск. В таких ситуациях люди могут начать инстинктивно накапливать резервы, боясь, что в один прекрасный день продукты питания могут стать недоступны. Несмотря на то, что саму пандемию люди не считают очень опасной для жизни, ограничения заставляют тело и подсознание воспринимать ее именно так. За чувство голода в организме человека отвечает так называемый ген голода, и нынешние обстоятельства могут его активировать, вызвав желание есть еще больше. Кроме того, ген голода подавляет чувство насыщения, в результате чего человек съедает больше и не чувствует того момента, когда нужно остановиться", - рассказывает специалист по здоровью общества и магистр здравоохранения Инета Ванага.

Исследование показывает, что чаще всего "съесть" эмоции старались студенты (62%), безработные (55%), домохозяйки (54%), а также поставщики услуг и продаж (48%) и самозанятые лица (47%). Зачастую именно эти группы населения самым прямым образом страдали от ограничений на собрания и перемещения - неизвестность в плане учебы, работы, столкновения с агрессией на рабочем месте, беспокойство о финансах или дополнительная забота о семье.

"Все эти эмоции приводят к стрессу, когда люди могут обратиться к еде, дающей кратковременное облегчение. Это связано с тем, что некоторые продукты питания помогают организму синтезировать такие гормоны, как серотонин (самый известный гормон счастья) и дофамин, который вызывает чувство удовольствия и заставляет человека испытывать мотивацию. Поэтому в течение непродолжительного времени после неконтролируемого питания человек чувствует себя счастливым, у него хорошее настроение и он доволен собой. Однако совсем скоро начинается следующая фаза - человек испытывает чувство стыда, вины, и круг начинается заново. Конечно, существуют медикаменты для уменьшения аппетита или очищения организма, но в первую очередь рекомендуется признать проблему, и лишь потом приступать к поискам наиболее подходящего решения", - дополняет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Неконтролируемое питание = зависимость

Специалист по здоровью общества и магистр здравоохранения Инета Ванага поясняет, что еда тоже может вызвать зависимость, кроме того, вместе с одурманивающими веществами она классифицируется как одно из наиболее опасных веществ, способствующих формированию зависимости. Это опасно потому, что еду - в отличие от алкоголя или сигарет - невозможно не употреблять. Чаще всего с помощью питания люди пытаются получить новые эмоции, впечатления - особенно сейчас, когда социализация, шопинг, путешествия и другие занятия ограничены - возникает напряжение и голод по другим эмоциям. Второй распространенной причиной неконтролируемого питания является скука, которая тоже стала сильнее во время пандемии. Многие ограничены и в своих повседневных занятиях - работа является для человека потребностью, удовлетворение которой позволяет чувствовать себя нужным, и если эта потребность не удовлетворяется, она нередко заменяется деструктивным поведением, в том числе едой.

Как уменьшить тягу к еде в стрессовых ситуациях?

"Если человек поймал себя на неконтролируемом питании, особенно если это происходит неоднократно, в первую очередь нужно ответить самому себе на вопрос - какая потребность в тот момент была ограничена и замещена едой. После этого уже можно искать занятия для замещения конкретной потребности, например, чтением книг, физическими упражнениями, прогулками на природе или посещением бани. При этом нужно быть терпеливым - не заставлять себя испытывать чувство вины и не упрекать себя, если в сиюминутных обстоятельствах не удается сконцентрироваться на других занятиях. Я наблюдала ситуации, когда люди, работая дистанционно, нередко жалуются на то, что не чувствуют себя как на работе, и это еще одна причина неконтролируемого питания. В таких случаях я рекомендую организовать рабочий день максимально приближенно к офисному режиму - обустроить рабочее место за столом, одеться в рабочую одежду, а также до работы и после нее хотя бы на десять минут выходить прогуляться. В свою очередь, если во время ограничений обострилась какая-либо психологическая проблема, которую человек пытается решить с помощью еду, то нужно обратиться за помощью к специалисту - психотерапевту или психологу", - говорит специалист Инета Ванага.

Тем, у кого сейчас нет возможности обратиться к профессионалу, рекомендуется в домашних условиях практиковать осознанность - для успокоения разума сначала будет абсолютно достаточно 10-15 минут, во течение которых вы погрузитесь в медитацию и сконцентрируетесь на своем дыхании.

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