Когда это уже почти зависимость: как уменьшить тягу к еде в стрессовых ситуациях?

Чаще всего с такими эпизодами, когда содержимое тарелки и его количество контролируют эмоции, сталкиваются женщины (46%), чуть реже - каждый третий, или 34% мужчин. Чувство стыда после утоления голода или переедания тоже чаще испытывают женщины (39%), чем мужчины (28%). Во время ограничений, связанных с Covid-19, риску эмоционального питания больше всего подвергали себя молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (55%), а меньше всего - сениоры (22%).

"Несмотря на то, что об эмоциональном питании как о медицинском состоянии начали говорить сравнительно недавно, эта проблема затрагивает все больше людей по всему миру, при этом ни пол, ни возраст, ни строение тела человека не имеют значения. В капкан эмоционального питания может попасть любой, и распространение Covid-19, а также ограничения, введенные в целях преодоления пандемии, вызывают целый ряд негативных эмоций, что лишь увеличивает риск. В таких ситуациях люди могут начать инстинктивно накапливать резервы, боясь, что в один прекрасный день продукты питания могут стать недоступны. Несмотря на то, что саму пандемию люди не считают очень опасной для жизни, ограничения заставляют тело и подсознание воспринимать ее именно так. За чувство голода в организме человека отвечает так называемый ген голода, и нынешние обстоятельства могут его активировать, вызвав желание есть еще больше. Кроме того, ген голода подавляет чувство насыщения, в результате чего человек съедает больше и не чувствует того момента, когда нужно остановиться", - рассказывает специалист по здоровью общества и магистр здравоохранения Инета Ванага.

Исследование показывает, что чаще всего "съесть" эмоции старались студенты (62%), безработные (55%), домохозяйки (54%), а также поставщики услуг и продаж (48%) и самозанятые лица (47%). Зачастую именно эти группы населения самым прямым образом страдали от ограничений на собрания и перемещения - неизвестность в плане учебы, работы, столкновения с агрессией на рабочем месте, беспокойство о финансах или дополнительная забота о семье.

"Все эти эмоции приводят к стрессу, когда люди могут обратиться к еде, дающей кратковременное облегчение. Это связано с тем, что некоторые продукты питания помогают организму синтезировать такие гормоны, как серотонин (самый известный гормон счастья) и дофамин, который вызывает чувство удовольствия и заставляет человека испытывать мотивацию. Поэтому в течение непродолжительного времени после неконтролируемого питания человек чувствует себя счастливым, у него хорошее настроение и он доволен собой. Однако совсем скоро начинается следующая фаза - человек испытывает чувство стыда, вины, и круг начинается заново. Конечно, существуют медикаменты для уменьшения аппетита или очищения организма, но в первую очередь рекомендуется признать проблему, и лишь потом приступать к поискам наиболее подходящего решения", - дополняет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Неконтролируемое питание = зависимость