"Я боюсь за своих детей": актер Алексей Шевченков о работе с Джигарханяном, кино и жизни в России

За его плечами свыше сотни ролей - от боевиков до драм. Как он сам признается, да, большинство из них были эпизодическими. Кинодебют актера состоялся в картине Киры Муратовой "Увлечение", в которой он сыграл вместе с Ренатой Литвиновой.

Знаковым для Алексея стала работа в театре Армена Джигарханяна. Там он прослужил 14 лет. Но покинул его из-за появления новой супруги Армена Борисовича Виталины Цымбалюк-Романовской.

Еще одним поворотом в жизни для Шевченкова стали съемки в картине режиссера Андрея Богатырева "Иуда". В ней он сыграл главную роль и получил несколько кинонаград. В 2018 году Алексей вновь снялся у Богатырева, на этот раз в боевике "Красный призрак".

Фильм выйдет в прокат в мае 2021 года.

Сейчас артист вынужденно живет в Калужской области. У него до сих пор нет своей квартиры в Москве и нет прописки. У него болит душа за то, что происходит в его стране, а также за те слова, которые произносит президент его страны с экрана. Шевченков не стал отрицать, что ему стыдно за свою страну и страшно за своих детей.

*Примечание: интервью было записано до событий с арестом Алексея Навального и акций в его поддержку.