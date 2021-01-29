Певца Тиму Белорусских задержали в Минске. У него нашли наркотики

Известно, что 22-летний Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в игровом клубе в Минске.

При себе у него нашли 0,4 грамма гашиша. Против артиста возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. К нему применена мера пресечения в виде залога.

СМИ также выложило в Telegram-канале фото артиста, снятое в минском РУВД после задержания. "Медуза" передает, что это не первое задержание артиста связанное с хранением наркотических веществ.

Тима Белорусских - молодой рэп-исполнитель из Минска. Серьезно музыкой Тима стал заниматься в конце 2017 года.

Первый небольшой пробный альбом из пяти песен Тима Белорусских выпустил в январе 2018 года. Особый успех Тиме Белорусских принес трек "Мокрые кроссы", который попал в Топ-5 Apple Music, а также Топ-1 раздела "Популярное" Вконтакте и в чарте "Яндекс.Музыки".

Популярность Тима стал набирать весной 2018 года уже за пределами Беларуси после ряда успешных концертов по России и странам СНГ. Осенью выходят новые также успешные песни "Искры", "Незабудка" и "Девочка".