Маэстро Раймонд Паулс рассказал, в каком городе в честь него хотят назвать улицу

Раймонд Паулс стал гостем первого шоу сезона, вспомнил свое детство и юность, а также самые мрачные периоды своей жизни и пошутил о годовщине в собственном стиле.

Маэстро поговорил и о самых необычных подарках на день рождения - он получил не только десятки тортов, но и несколько весьма "своеобразных" телеграмм и документов, имена отправителей которых лучше не называть вслух.

"Далеко их искать не надо - прямо здесь, по соседству", - подчеркнул он.

Он также рассказал о большом событие, которое должно произойти:

"Есть такой город Гробиня. Там вообще только одна улица. И тут мэр этого города, мой знакомый весельчак говорит: "Как бы ты отреагировал, если бы мы эту одну улицу назвали твоим именем?".

Маэстро тут же остановил знакомого.