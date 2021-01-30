Маэстро Раймонд Паулс рассказал, в каком городе в честь него хотят назвать улицу

Раймонд Паулс стал гостем первого шоу сезона, вспомнил свое детство и юность, а также самые мрачные периоды своей жизни и пошутил о годовщине в собственном стиле.
Маэстро поговорил и о самых необычных подарках на день рождения - он получил не только десятки тортов, но и несколько весьма "своеобразных" телеграмм и документов, имена отправителей которых лучше не называть вслух.
"Далеко их искать не надо - прямо здесь, по соседству", - подчеркнул он.
Он также рассказал о большом событие, которое должно произойти:
"Есть такой город Гробиня. Там вообще только одна улица. И тут мэр этого города, мой знакомый весельчак говорит: "Как бы ты отреагировал, если бы мы эту одну улицу назвали твоим именем?".
Маэстро тут же остановил знакомого.
"Фамилию - да, используй. Ведь Паулсов много, но без Раймонда. И еще у меня есть одно правило - я согласен только в том случае, если на этой улице будет казино и публичный дом", - пошутил композитор.