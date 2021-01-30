Сб, 30.01.2021
Брат уже ложился спать. Я сижу на стуле, чувствую - тряхнуло, а у нас деревянный дом. И тряхнуло не по-детски. И брату говорю: "Лёня, это точно был не салют! Одевайся". Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
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  • Маэстро Раймонд Паулс рассказал, в каком городе в честь него хотят назвать улицу
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Маэстро Раймонд Паулс рассказал, в каком городе в честь него хотят назвать улицу

Маэстро Раймонд Паулс дал интервью передаче "Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi) на канале 360TV. В нем он открыл, в каком городе Латвии мэр хочет назвать в честь него улицу. 

Раймонд Паулс стал гостем первого шоу сезона, вспомнил свое детство и юность, а также самые мрачные периоды своей жизни и пошутил о годовщине в собственном стиле.

Маэстро поговорил и о самых необычных подарках на день рождения - он получил не только десятки тортов, но и несколько весьма "своеобразных" телеграмм и документов, имена отправителей которых лучше не называть вслух.

"Далеко их искать не надо - прямо здесь, по соседству", - подчеркнул он.

Он также рассказал о большом событие, которое должно произойти:

"Есть такой город Гробиня. Там вообще только одна улица. И тут мэр этого города, мой знакомый весельчак говорит: "Как бы ты отреагировал, если бы мы эту одну улицу назвали твоим именем?". 

Маэстро тут же остановил знакомого. 

"Фамилию - да, используй. Ведь Паулсов много, но без Раймонда. И еще у меня есть одно правило - я согласен только в том случае, если на этой улице будет казино и публичный дом", - пошутил композитор. 

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