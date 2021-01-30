Сб, 30.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Милла Йовович: "В девяностые в кино было совсем мало сильных героинь-женщин"

Американская актриса Милла Йовович дала интервью РИА "Новости" перед выходом нового фантастического боевика с ее участием "Охотник на монстров". 

"Когда я росла, в девяностые, в кино было совсем мало сильных героинь-женщин - разве что Сигурни Уивер в "Чужом" или Линда Хэмилтон в "Терминаторе". Первый просмотр "Чужого" стал для меня поворотным моментом. Я сразу захотела быть похожей на персонажа Уивер - Эллен Рипли, путешествовать в космосе, сражаться с инопланетянами, спасать мир. Меня невероятно впечатлило, что женщина на такое способна",- заметила актриса.

Она не стала скрывать, что роль в "Пятом элементе" была ее мечтой. Ей нравилось тренироваться, выполнять трюки, путешествовать по вселенным.

"Тогда я поняла: именно такие истории мне интересны", - указала Милла.

Йовович подчеркнула, что в истории полно примеров, когда мужчины занижали роль женщин.

"В некоторых странах ситуация не изменилась. Поэтому радует, что у современных женщин в фильмах и медиа есть примеры Women Power, на которые можно равняться", - заметила актриса. 

Милла также рассказала, что поддерживает свою 13-летнюю дочь Эвер в ее желании делать карьеру модели и актрисы. Девочка хотела заниматься этим с пяти лет. Она несколько раз доказывала, что ее намерения серьезны.

"Стала лучше учиться в школе, ходила на актерские курсы, тщательно готовилась к каждому прослушиванию... Эвер очень талантлива и естественно выглядит в кадре. Знает, чем хочет заниматься, что ее вдохновляет. Мне как матери это очень приятно", - подытожила Йовович. 

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