"Место шикарное". Приближенный к Путину бизнесмен назвал себя владельцем дворца в Геленджике

"Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное", - заявил он.

Как пишет "Медуза", по словам Ротенберга, на мысе Идокопас в Геленджике строится апарт-отель, который "откроется через два-три года".

Напомним, в пятницу Mash выпустил шестиминутное видео из "дворца Путина" - внутри побывал главный редактор издания Максим Иксанов. В этом видео Иксанов предлагал отозваться настоящего владельца объекта, и Ротенберг, судя по всему, на призыв ответил.

Аркадий Ротенберг - российский бизнесмен, которого считают входящим в круг особо приближенных к президенту России Владимиру Путину. Против него установлены санкции ЕС и США.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации, писала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. За два часа видео посмотрели 3 млн раз, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров. Сейчас же количество просмотров превысило 100 миллионов.

В Кремле фильм назвали "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

В двухчасовом фильме рассказывается о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Навальный называет дворец самым большим частным жилым домом в России.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, этот дворец "оберегают сотни, даже тысячи человек - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России". Работающим там запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой, а приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании Навального.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, дворца - 17 691 кв. м. Семь тысяч гектаров земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией.