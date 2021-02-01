Десятая часть всех случаев Covid-19 в Латвии связана с пансионатами. Кто виноват?

Примерно десятая часть всех случаев Covid-19 в Латвии связана со вспышками инфекции или единичными случаями в пансионатах. Пока Министерство благосостояния перекладывает ответственность на сами учреждения и подсчитывает необходимое количество экспресс-тестов для тестирования работников пансионатов, и политики, и омбудсмен просят разобраться в ситуации и найти виновных.

В январе случаи Covid-19 констатированы в общей сложности в 80 латвийских учреждениях социального ухода, в 20-х числах января сообщила заместитель директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по вопросам развития и эпидемиологической безопасности Илона Лискова. По ее словам, по большей части это были учреждения длительного ухода. В первую неделю января заболели 83 человека, во вторую уже 630, а в общей сложности на 17 января стало известно о 1433 случаях заболевания.

Лискова добавила, что случаи Covid-19, связанные с учреждениями социального ухода, ежедневно составляют 10-11% от общего числа инфицированных.

В свою очередь директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш, ссылаясь на данные SPKC, сообщил что по сравнению с концом прошлого года ситуация в центрах социального ухода улучшилась. "Это хоть немного, но радует", - отметил он.

Данные Министерства благосостояния свидетельствуют, что в государственных центрах социального ухода наиболее критичной ситуация была в начале января, когда больны были 474 клиента в 16 пансионатах. Всего в четырех государственных центрах социального ухода 25 филиалов, и в них есть места для 3833 клиентов.

Сколько инфицированных в частных пансионатах и центрах, принадлежащих самоуправлениям, министерство не знает, так как такую информацию не обобщает. Только за последние недели стало известно о вспышках Covid-19 в пансионатах в Энгуре, Апе, принадлежащих местным властям, и в пансионате "Марснены", за который отвечает общественная организация.

Министерство: за безопасность отвечают пансионаты

Министерство благосостояния и министр Рамона Петравича не раз указывали, что разработаны правила эпидемиологической безопасности, которым должны следовать все пансионаты, и только сами учреждения социального ухода ответственны за их соблюдение.

Дудиньш, отчитываясь перед политиками о ситуации в пансионатах, также сообщил, что учреждениям долгосрочного социального ухода и реабилитации в общей сложности выделено более 43 тыс. литров дезинфицирующих средств для поверхностей и около 40 тыс. литров средств для дезинфекции рук. Также этим учреждениям уже выдано 652 тыс. хирургических масок, 170 тыс. респираторов, 49 050 защитных комбинезонов и других средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, государственным пансионатам выделен 135 041 евро на противоэпидемиологические мероприятия, например, закупку термометров, средств индивидуальной защиты. На противоэпидемиологические меры в изоляторах пансионатов правительство выделило 70 167 евро.

Еще 335 295 евро предназначены для обеспечения безопасности клиентов - установки видеонаблюдения и автоматических дверей и ворот в государственных социальных центрах. А для мотивации сотрудников - выплату премии за работу в условиях особой интенсивности и нагрузки - министерство выделило 1 280 068 евро.

Омбудсмен: под угрозой находится жизнь постояльцев пансионатов

Как сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро госуполномоченного по правам человека Лиена Эйсака, с начала чрезвычайного положения из-за Covid-19 омбудсмен следит за ситуацией в центрах социального ухода. Комментируя ситуацию в пансионатах, где наблюдается широкое распространение Covid-19, омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что из-за халатности Минблага и самоуправлений под угрозой находится жизнь постояльцев. Янсонс считает, что из-за неэффективного сотрудничества Минблага и самоуправлений нарушаются права проживающих в пансионатах людей на жизнь и здоровье.

"Не секрет, что с началом второй волны Covid-19 в центрах социального ухода умерли несколько десятков человек.

Это свидетельствует о том, что в стране нет эффективной политики социальной защиты, а также не организуется и не координируется ее реализация", - заявили в бюро омбудсмена.

Янсонс указал, что задача Минблага - контролировать качество социальных услуг, но и самоуправления несут ответственность за соблюдение прав человека в своих пансионатах. Самоуправления обязаны незамедлительно реагировать и искать соответствующие решения в случаях, когда своими силами не могут справиться с ситуацией. В свою очередь обязанность государства в таких случаях - без промедления подключаться к решению проблем.

"Считаю, что Минблаг не предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить массового заболевания постояльцев и работников и смертей от Covid-19 в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации. Также приходится констатировать, что учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации своевременно не обращаются за поддержкой и даже отрицают свою неспособность обеспечить клиентам надлежащий уход, что приводит к неконтролируемому распространению инфекции, а также смерти многих постояльцев", - заявил омбудсмен.

Янсонс направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором призывает поднять вопрос о необходимых улучшениях работы Минблага в сфере контроля качества социальных услуг в пансионатах.

Омбудсмен также призывает Латвийский союз самоуправлений регулярно подавать правительству актуальную информацию о сложностях, с которым сталкиваются самоуправления в пансионатах, чтобы предотвратить возникновение критических ситуаций.

Парламентарии просят создать рабочую группу

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам также направила премьер-министру Кариньшу письмо, в котором призвала создать рабочую группу для оценки ситуации с распространением Covid-19 в центрах социального ухода. По мнению парламентариев, в состав рабочей группе должны войти как представители государственных учреждений, так и представители самоуправлений. Депутаты считают, что необходимо не только оценить прежнюю работу, но и предусмотреть возможные риски.

Пару недель назад депутаты рассмотрели вопрос о ситуации в центрах социального ухода, но не получили уверенности в том, что сейчас реализуется самый подходящий план действий для защиты постояльцев этих центров от заражения.

Депутат Андрей Клементьев уверен, что нельзя отдельно говорить о пансионатах под патронажем государства и самоуправлений. Он считает, что должен быть единый порядок как для одних, так и для других.

"Неприемлемы случаи, когда в такой ситуации в пансионате проходят новогодние мероприятия, на которые приглашаются другие люди", - заявил Клементьев.

А Элина Залите-Гроса на заседании комиссии высказала мнение, что распространение Covid-19 в пансионатах, это халатность, за которую виновные должны взять ответственность, так как о том, что пансионаты являются очагом инфекции, было известно уже весной, но за это время ничего не сделано.

Представители Новой консервативной партии и вовсе заявили, что рассматривают возможность просить об отставке Петравичи, если в течение двух недель ситуация в пансионатах не улучшится. "Неприемлемо, что жители пансионатов преклонного возраста брошены на произвол судьбы, и их защите от этой напасти не уделяется надлежащего внимания", - прокомментировал член правления партии Гатис Эглитис.

Кариньш ждет плана действий

19 января Кариньш поручил министерствам благосостояния, здравоохранения, охраны окружающей среды и регионального развития представить к концу рабочей недели скоординированный план действий по безотлагательным мерам по ограничению распространения Covid-19 во всех учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации. Похожую резолюцию премьер издавал в середине декабря, призывая министерства усилить эпидемиологические меры и контроль в пансионатах.

"Клиенты учреждений социального ухода и реабилитации - одна из наиболее уязвимых групп общества, здоровье и жизнь которых находятся в руках сотрудников учреждений, а также ответственных учреждений. Я поручил ответственным министерствам срочно подготовить и представить на рассмотрение правительства план действий по более строгому контролю над распространением Covid-19 в этих учреждениях. Я жду четких предложений и скоординированных действий", - подчеркнул Кариньш.

Он также указал, что Министерство благосостояния должно взять на себя инициативу по координации и тщательному планированию соблюдения мер эпидемиологической безопасности во всех учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации. Планировалось, что подготовленный план после его представления будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

"Ловить" инфекцию будут экспресс-тестами

Для снижения заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода работники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19. Представитель Минблага Дудиньш на этой неделе самоуправлениям и центрам сообщил, что уже подготовлены технические спецификации для закупки тестов, и документы переданы Министерству обороны, которое будет ответственно за закупку. Дудиньш заверил, что тесты пансионаты получат в самое ближайшее время.

Главный специалист Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Никишин рассказал, что на сдачу теста и получение результатов уходит около 30 минут.

По словам Никишина, тестирование следует доверять только специально обученному медицинскому персоналу. В то же время он признал, что специалисты лаборатории готовы при необходимости обучить медицинский персонал пансионатов. Обучить могут и поставщики экспресс-тестов, и уже сейчас, до централизованной закупки государства, есть возможность купить такие тесты.

Никишин утверждает, что использование экспресс-тестов на антитела эффективно два раза в неделю, чтобы, в случае если инфицирование произойдет во временном промежутке между тестами, его можно было "поймать". Вместе с тем использование этих тестов не означает, что пансионаты не должны продолжать "классическое" тестирование, подчеркнул Никишин.

По состоянию на 31 декабря в государственных, муниципальных и частных центрах социального ухода работали 8056 человек, таким образом, общее число необходимых тестов составляет 103 тыс. в месяц. На приобретение этих тестов потребуется 523 тыс. евро.

Информация Минблага свидетельствует, что только в 36 из 215 социальных учреждений есть специалисты, которые могли бы проводить тестирование. Поэтому остальным пансионатам нужно будет привлекать специалистов из вне.

Первыми прививки получат работники

"Вакцинация один из путей, по которому мы должны идти, чтобы преодолеть кризис пандемии Covid-19", - считает ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала.

Планируется, что вакцинация в пансионатах начнется в феврале, и до начала этого процесса учреждения должны составить списки вакцинируемых лиц. Первыми прививки получат сотрудники, так как именно они, по словам Гайгалы, "заносят" инфекцию.

И руководство пансионатов уверено, что сотрудники, из-за низкой зарплаты нередко работающие в нескольких учреждениях, в том числе в больницах, являются источником инфекции.

Гайгала указала, что государству легче будет планировать вакцинацию в пансионатах и выезд мобильных групп для обеспечения процесса, если списки будут подготовлены заранее. Например, если на небольшом расстоянии друг от друга находятся два учреждения по 20 человек в каждом, прививки в них можно провести за один день.

Согласно опросу, проведенному Национальной службой здравоохранения, около половины - 60 из 115 - пансионатов хотели бы, чтобы вакцинацию осуществили специалисты мобильных бригад. Некоторые центры готовы проводить вакцинацию в сотрудничестве с семейными врачами, а 20 выразили готовность сделать это своими силами.