Пн, 1.02.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения
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Пандемия Covid-19 станет частью продолжения сериала "Секс в большом городе"

ФОТО: https://www.instagram.com/tvwaste/

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала Vanity Fair подробности продолжения сериала HBO Max "Секс в большом городе".

55-летняя актриса пока не знает всех деталей сценария, но пандемия Covid-19 "точно будет частью сюжетной линии". 

Она также объяснила, что замены Ким Кэтролл не будет, так как создатели шоу не будут создавать нового четвертого персонажа.

В сезоне ожидается 10 серий по 30 минут. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.

Слухи о том, что Саманте якобы нашли замену и это две новые героини - афроамериканка и азиатка, Джессика опровергла.

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