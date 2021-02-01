Пандемия Covid-19 станет частью продолжения сериала "Секс в большом городе"

55-летняя актриса пока не знает всех деталей сценария, но пандемия Covid-19 "точно будет частью сюжетной линии".

Она также объяснила, что замены Ким Кэтролл не будет, так как создатели шоу не будут создавать нового четвертого персонажа.

В сезоне ожидается 10 серий по 30 минут. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.