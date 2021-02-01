Навальный и Грета Тунберг выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Номинировать на Нобелевскую премию мира имеют право члены национальных парламентов и правительств, профессора университетов и предыдущие лауреаты, и процесс подачи заявок завершился в воскресенье.

Отобранные членами парламента Норвегии кандидаты становились лауреатами ежегодно с 2014 года, исключением стал только 2019 год, и директор Института исследований мира Осло Хенрик Урдал признал, что "тенденция последних лет довольно тревожна".

Нобелевский комитет Норвегии, принимающий решение о награждении, должен держать кандидатов и выдвинувших их лиц в тайне 50 лет.

Однако свой выбор могут открыть те, кто кандидатов выдвинул.

Как агентству Reuters рассказали опрошенные норвежские законодатели, среди номинантов присутствуют Тунберг, Навальный, ВОЗ и ее программа COVAX, заботящаяся о том, чтобы беднейшим странам был обеспечен честный доступ к вакцинам от Covid-19. 1

Тунберг была выдвинута как один из наиболее влиятельных голосов в борьбе против климатических изменений, номинацию получило и основанное ей движение "Пятницы будущему".

Навального "за его попытки добиться миролюбивой демократизации России" выдвинули представители российских академических кругов.

Среди номинантов также присутствуют представители белорусской оппозиции Светалана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, завоевавшие признание своей "борьбой за честные выборы и воодушевлением на мирные протесты".

На получение награды выдвинута и организация IUSTITIA, защищающая гражданские права.