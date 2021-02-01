Экс-возлюбленная Тимати анонсировала выход дебютной песни
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) Анастасия Решетова запела.
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) Анастасия Решетова запела.
Свой дебютный трек она представила на вечеринке в честь своего дня рождения. Фрагмент выступления именинницы опубликовало издание PeopleTalk на своей Instagram-странице.
Известно, что в создании песни Анастасии помогала артистка лейбла Black Star Назима. Теперь Решетова планирует с ней сделать дуэт. Модель рассказала, что работа над песней продолжалась два месяца и скоро ее официально выпустят.
На торжестве присутствовали родственники и друзья Решетовой. Тимати на вечере не было, но был его брат Артем с отцом и сестрой.
СМИ также передают, что Решетова станет ведущей телеканала ТНТ. Она будет вести российскую версию проекта America’s Next Top Model. Ее соведущими будут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.
Напомним, Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Они состояли в отношениях пять лет.