Экс-возлюбленная Тимати анонсировала выход дебютной песни

Свой дебютный трек она представила на вечеринке в честь своего дня рождения. Фрагмент выступления именинницы опубликовало издание PeopleTalk на своей Instagram-странице.

Известно, что в создании песни Анастасии помогала артистка лейбла Black Star Назима. Теперь Решетова планирует с ней сделать дуэт. Модель рассказала, что работа над песней продолжалась два месяца и скоро ее официально выпустят.

На торжестве присутствовали родственники и друзья Решетовой. Тимати на вечере не было, но был его брат Артем с отцом и сестрой.

СМИ также передают, что Решетова станет ведущей телеканала ТНТ. Она будет вести российскую версию проекта America’s Next Top Model. Ее соведущими будут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.