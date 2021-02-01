Пн, 1.02.2021
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В Австралии после одного случая Covid-19 на карантин ушли два миллиона человек

Иллюстративное фото ФОТО: Jakub Kaczmarczyk/EPA

После обнаружения одного случая Covid-19 в Перте, столице штата Западная Австралия, в понедельник примерно два миллиона австралийцев начали первый день карантина, однако новых случаев заражения констатировано не было, сообщает Reuters.

Жители Перта могут покидать свои дома только с целью работы, приобретения продуктов питания, медицинских нужд и занятия спортом.

После того, как был констатирован первый случай заражения, власти штата установили пятидневный карантин и закрыли город.

Закрыты школы, большая часть предприятий, развлекательные места и рестораны.

Правительство штата сообщило, что 66 человек считаются прямыми контактными лицами, однако ни один из проверенных Covid-19 не заразился.

Австралии до сих пор удается ограничивать эпидемию вируса Covid-19. В стране заразились почти 29 000 человек, констатировано 99 случаев смерти.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что в феврале в Австралии начнется кампания по вакцинации. Она обойдется минимум в 6,3 миллиарда долларов.

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