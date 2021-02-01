В Австралии после одного случая Covid-19 на карантин ушли два миллиона человек

Жители Перта могут покидать свои дома только с целью работы, приобретения продуктов питания, медицинских нужд и занятия спортом.

После того, как был констатирован первый случай заражения, власти штата установили пятидневный карантин и закрыли город. 33

Закрыты школы, большая часть предприятий, развлекательные места и рестораны.

Правительство штата сообщило, что 66 человек считаются прямыми контактными лицами, однако ни один из проверенных Covid-19 не заразился.

Австралии до сих пор удается ограничивать эпидемию вируса Covid-19. В стране заразились почти 29 000 человек, констатировано 99 случаев смерти.