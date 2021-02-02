Как распознать агрессивного водителя и правильно реагировать на провокацию дорожного хулигана

Как правильно реагировать на провокацию дорожного хулигана

Причины агрессии за рулем могут быть разными - стресс, плохое настроение, рабочий график, опоздания, а также другие личные причины, вызывающие в результате повышенные эмоции. Главная черта, которая отличает безрассудного гонщика от агрессивного - гнев. "Безрассудный гонщик может быть неосторожным, излишне оптимистичным, недооценивать риск, торопиться, жаждать адреналина, но в этом случае отсутствует компонент гнева, который, в свою очередь, характерен для агрессивного водителя, потому что агрессия по определению является выражением гнева", - поясняет сертифицированный психотерапевт Intellego Карина Строде, добавляя, что агрессивное вождение может перерасти в прямое нападение на других участников дорожного движения.

Специалист отмечает, что при встрече с агрессивным водителем нужно следить за своими реакциями не меньше, чем за действиями "злоумышленника", потому что у большинства из нас под воздействием стресса включается соревновательный и боевой дух - желание ответить становится очень сильным.

"В такой ситуации следует напомнить себе старую истину о том, что "умный уступает". Когда ощущается адреналин и нарастает гнев, может помочь глубокое и ровное дыхание, но если это не сработает, лучше остановиться на обочине дороги и подождать, пока гнев не вырвется", - рекомендует психотерапевт.

Чтобы позаботиться о своей безопасности и сделать более безопасным дорожное движение в целом, вот советы экспертов о том, как действовать, если вы столкнулись на дороге с агрессивным и вызывающе себя ведущим водителем.

Избежать - главное правило, если вы заметили агрессивного водителя в пробке. Дайте ему дорогу, чтобы он мог проехать, потому что, скорее всего, ему просто необходимо добраться до места как можно скорее.

Не отвечайте агрессией. Столкнувшись с агрессивным водителем, сохраняйте спокойствие. Не реагируйте на его действия, а главное - не отвечайте тем же, иначе это может привести к еще более рискованной ситуации, когда в одном месте встретятся сразу несколько агрессивных водителей.

Соблюдайте безопасную дистанцию. Соблюдение дистанции - важное правило вождения в любой ситуации, но особенно если вы заметили на дороге агрессивного водителя.

Не смотрите в глаза. Это поможет сохранить душевное спокойствие и не спровоцировать обострение ситуации. Видя ваше возмущение или неудовлетворенность его привычками вождения, агрессивный водитель может разозлиться еще больше, что приведет к другим небезопасным маневрам.

Не воспринимайте лично поведение и даже жесты агрессивного водителя - не становитесь жертвой агрессии. Постарайтесь спокойно и с юмором реагировать на любую дорожную ситуацию. Это обеспечит безопасность как вам, так и ситуации на дороге в целом.

Если вы заметили участника дорожного движения, который своими действиями представляет опасность как для себя, так и для окружающих на дороге, Государственная полиция просит сообщить об этом по телефону 110.