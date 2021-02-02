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Кришьянис Кариньш
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  • Как распознать агрессивного водителя и правильно реагировать на провокацию дорожного хулигана
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Как распознать агрессивного водителя и правильно реагировать на провокацию дорожного хулигана

ФОТО: Shutterstock

Нарушения правил дорожного движения могут быть разными. Если водитель, выезжая с парковки возле магазина, повреждает соседнюю машину или ставит автомобиль на крышу при повороте, он, вероятно, не понимает, какое отношение руль имеет к траектории движения. Совершенно другая категория - агрессивные водители, сознательно нарушающие правила, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения своими действиями. Как распознать дорожного хулигана и правильно отреагировать на встречу лицом к лицу с агрессивным водителем?

Всего в 2020 году Государственная полиция зафиксировала около 1500 водителей, стиль вождения которых можно оценить как агрессивный. Старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Кальке объясняет, что агрессивное вождение может проявляться по-разному:

  1. Как вождение с нарушением правил дорожного движения, когда создаются неудобства для беспрепятственного потока транспортных средств или игнорируются интересы других водителей. Например, превышение скорости, излишнее приближение к другим транспортным средствам, стремительная и частая смена полосы движения при обгоне, обгон нескольких загруженных или стоящих в колоннах транспортных средств по встречной полосе или обгон по полосе общественного транспорта, обочине дороги, по тротуару, пешеходной дорожке, велосипедной дорожке или в других местах, не предназначенных для пердвижения автотранспорта;
  2. Как осознанная демонстрация скольжения, или так называемого дрифта (заноса) на дорогах или в других местах, где возможно движение (стоянки, скверы, дворы и т. д.), за исключением случаев, когда на спортивных мероприятиях, согласованных в порядке, установленном настоящим законом, разрешены отступления от правил дорожного движения, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами и демонстрационными мероприятиями;
  3. Как езда на мопеде или мотоцикле на одном колесе и трехколесном или четырехколесном велосипеде на задних колесах по дорогам или другим местам, где возможно движение (парковки, площади, дворы и т. д.), за исключением случаев, когда спортивные мероприятия одобрены в соответствии с законом и при их проведении допустимы отклонения от правил дорожного движения, а также установленных нормативными актами случаев во время зрелищных и демонстрационных мероприятий;
  4. Как преднамеренное быстрое торможение, создающее опасную ситуацию на дороге, если такое торможение не является необходимым для безопасности в соответствии с правилами дорожного движения;
  5. Как ряд последовательных нарушений правил дорожного движения, связанных с созданием опасных или деструктивных ситуаций для дорожного движения. Например, быстрый старт на светофоре, отказ от указателей поворота, игнорирование светофоров и дорожных знаков и т. д.

За агрессивное вождение на водителя может быть наложен штраф от 70 до 280 евро, а также определены шесть пунктов за нарушения.

"Это хорошее напоминание о том, что нужно подумать о своих привычках вождения. Наказание, наложенное полицией, некоторым водителям сможет открыть глаза, поэтому в будущем они предпочтут ездить гораздо безопаснее", - отметила специалист.

Она добавила, что одна из проблем, препятствующих более эффективной борьбе с дорожными хулиганами - явный нигилизм конкретных водителей: умышленное пренебрежение правилами и неуважение к окружающим водителям - участникам дорожного движения и их безопасности. Другой проблемой могут быть ресурсы Государственной полиции, поскольку невозможно отследить всех водителей и их действия в дорожном движении. "Пока полиция работает на рейде в открытую, все участники дорожного движения передвигаются настолько правильно, что о таком можно лишь мечтать.

Конечно, работа осложняется еще и тем, что многие "заботливые" водителм сообщают другим, что впереди полиция. Как только используются секретные методы или неприкрытые полицейские машины, дорога меняется до неузнаваемости".

Как правильно реагировать на провокацию дорожного хулигана

Причины агрессии за рулем могут быть разными - стресс, плохое настроение, рабочий график, опоздания, а также другие личные причины, вызывающие в результате повышенные эмоции. Главная черта, которая отличает безрассудного гонщика от агрессивного - гнев. "Безрассудный гонщик может быть неосторожным, излишне оптимистичным, недооценивать риск, торопиться, жаждать адреналина, но в этом случае отсутствует компонент гнева, который, в свою очередь, характерен для агрессивного водителя, потому что агрессия по определению является выражением гнева", - поясняет сертифицированный психотерапевт Intellego Карина Строде, добавляя, что агрессивное вождение может перерасти в прямое нападение на других участников дорожного движения.

Специалист отмечает, что при встрече с агрессивным водителем нужно следить за своими реакциями не меньше, чем за действиями "злоумышленника", потому что у большинства из нас под воздействием стресса включается соревновательный и боевой дух - желание ответить становится очень сильным.

"В такой ситуации следует напомнить себе старую истину о том, что "умный уступает". Когда ощущается адреналин и нарастает гнев, может помочь глубокое и ровное дыхание, но если это не сработает, лучше остановиться на обочине дороги и подождать, пока гнев не вырвется", - рекомендует психотерапевт.

Чтобы позаботиться о своей безопасности и сделать более безопасным дорожное движение в целом, вот советы экспертов о том, как действовать, если вы столкнулись на дороге с агрессивным и вызывающе себя ведущим водителем.

Избежать - главное правило, если вы заметили агрессивного водителя в пробке. Дайте ему дорогу, чтобы он мог проехать, потому что, скорее всего, ему просто необходимо добраться до места как можно скорее.

Не отвечайте агрессией. Столкнувшись с агрессивным водителем, сохраняйте спокойствие. Не реагируйте на его действия, а главное - не отвечайте тем же, иначе это может привести к еще более рискованной ситуации, когда в одном месте встретятся сразу несколько агрессивных водителей.

Соблюдайте безопасную дистанцию. Соблюдение дистанции - важное правило вождения в любой ситуации, но особенно если вы заметили на дороге агрессивного водителя.

Не смотрите в глаза. Это поможет сохранить душевное спокойствие и не спровоцировать обострение ситуации. Видя ваше возмущение или неудовлетворенность его привычками вождения, агрессивный водитель может разозлиться еще больше, что приведет к другим небезопасным маневрам.

Не воспринимайте лично поведение и даже жесты агрессивного водителя - не становитесь жертвой агрессии. Постарайтесь спокойно и с юмором реагировать на любую дорожную ситуацию. Это обеспечит безопасность как вам, так и ситуации на дороге в целом.

Если вы заметили участника дорожного движения, который своими действиями представляет опасность как для себя, так и для окружающих на дороге, Государственная полиция просит сообщить об этом по телефону 110.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Государственной полицией в рамках кампании "Не несись!"

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