Возвращение Лободы и другие сюрпризы: названы новые наставники шоу "Голос. Дети"

Светлана Лобода ранее говорила, что не планирует больше работать на проекте после скандала с победой дочери Алсу. Но накануне в своем Instagram-аккаунте она объяснила свое решение.

"После 6-го сезона "Голос. Дети" мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика - тонкий инструмент, а для меня - это огромная ответственность.

Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора! Я возвращаюсь в "Голос", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию!" - написала Светлана.

Для Егора Крида участие в проекте станет дебютным.

Напомним, в ходе слепых прослушиваний наставники нового сезона наберут в свои команды по 15 юных исполнителей. Затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет". Победителя выберут телезрители.