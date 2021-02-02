Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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Со следующей недели учащиеся 1-2-х классов вернутся в школы

Первоклассники ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Планируется, что с понедельника, 8 февраля, обучение на месте возобновят учащиеся 1-2-х классов, сообщила журналистам министр образования и науки Илга Шуплинска.

Правительство сегодня, 2 февраля, договорилось о возвращении в школы самых младших классов, так как дети этого возраста наименее подготовлены к самостоятельной учебе. Меры безопасности в школах будут предусматривать дезинфекцию, проветривание, ношение масок и соблюдение дистанции.

Также правительство разрешило индивидуальные консультации для детей из групп социального риска, то есть школьников, у которых имеются трудности с обучением, нет смарт-устройств и тех, кто чувствует себя отчужденным.

Принято решение о том, что экзамены в 9-х классах будут заменены на мониторинговые работы для оценки знаний учащихся. Что касается 12-х классов, правительство еще рассматривает вопрос о введении индивидуальных консультаций, чтобы помочь выпускникам подготовиться к централизованным экзаменам.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято в четверг, 4 февраля.

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