Со следующей недели учащиеся 1-2-х классов вернутся в школы

Правительство сегодня, 2 февраля, договорилось о возвращении в школы самых младших классов, так как дети этого возраста наименее подготовлены к самостоятельной учебе. Меры безопасности в школах будут предусматривать дезинфекцию, проветривание, ношение масок и соблюдение дистанции.

Также правительство разрешило индивидуальные консультации для детей из групп социального риска, то есть школьников, у которых имеются трудности с обучением, нет смарт-устройств и тех, кто чувствует себя отчужденным.

Принято решение о том, что экзамены в 9-х классах будут заменены на мониторинговые работы для оценки знаний учащихся. Что касается 12-х классов, правительство еще рассматривает вопрос о введении индивидуальных консультаций, чтобы помочь выпускникам подготовиться к централизованным экзаменам.