"Старшип" Илона Маска снова взорвался при посадке. Каким должен стать корабль для полета к Марсу?

В непосредственной близости от Земли и при погашенной скорости "Старшип" на короткое время включит двигатели, перевернется в вертикальное положение и совершит посадку на опоры.

По словам Маска, такой же будет схема посадки на другие небесные тела, в том числе Марс.

"Старшип" может также задерживаться на околоземной орбите для дозаправки.

"Если вы выходите на орбиту и ничего больше не делаете - замечательно, вы доставили на низкую околоземную орбиту 150 тонн груза, и дополнительного топлива не нужно. Или вы можете отправить в космос танкеры, снова полностью заправить ["Старшип"] и послать те же 150 тонн на Марс", - объяснял Маск в памятном выступлении в 2017 году.

Для дозаправки "Старшип" состыкуется с аналогичным кораблем, представляющим собой топливную емкость и выведенным на околоземную орбиту раньше.

"Два корабля соединятся своими хвостовыми частями, используя те же стыковочные узлы, что для совмещения ракетой-носителем перед стартом, - говорил тогда же Маск. - Процесс перекачки топлива прост. При помощи насосов мы направим поток топлива в нужную сторону".

На что способен "Старшип"?

При полете к Марсу, занимающем около девяти месяцев в одну сторону, Маск планирует разместить в предназначенном для полезной нагрузки отсеке корабля 40 пассажирских кают.

"В тесноте в каждой каюте смогут поместиться пять-шесть человек. Но я предполагаю, что их будет двое-трое, то есть в общей сложности порядка ста человек", - говорил Маск.

Понадобятся также помещения общего пользования, багажный отсек, кухня и защищенное от радиации убежище, в котором экипаж будет пережидать солнечные бури.

"Старшип" также может быть использован в ходе программы НАСА "Артемида" по обеспечению постоянного присутствия людей на Луне. В 2020 году SpaceX получила контракт с НАСА стоимостью в 135 миллионов долларов на приспособление корабля для пилотируемых лунных экспедиций.

Перед приземлением предполагается, что корабль войдет в атмосферу под углом 60 градусов и полетит практически горизонтально, как бы готовясь сесть на брюхо. Торможение осуществляется исключительно трением о воздух. SpaceX

"Лунный" вариант "Старшипа" никогда не вернется на Землю, а останется на окололунной орбите в качестве парома между прибывающими на нее кораблями и поверхностью Луны. Следовательно, ему не потребуются теплозащита и "плавники", необходимые для приземления.

Беспилотная грузовая версия будет иметь огромный люк, открывающийся как крокодилья пасть. В сочетании с большой грузоподъемностью это откроет новые возможности для доставки на орбиту спутников, в частности, космических телескопов размером больше, чем "Джеймс Вебб", которому предстоит сменить знаменитый "Хаббл".

По словам Маска, его корабль может быть использован и для скоростного перемещения между двумя пунктами на Земле, и для путешествий в дальний космос, например, к газовому гиганту Юпитеру. Но последнее пока отдаленная перспектива.

Когда ждать первого полета?

За последние несколько лет SpaceX испытала несколько прототипов "Старшип" на своем частном космодроме в Бока-Чика в Техасе.

Начало положило 39-метровое "испытательное изделие" под названием "Стархоппер", сильно напоминавшее водокачку и поднявшееся на высоту 150 метров.

За ним последовали более сложные прототипы. В декабре 2020 года один из них, носивший название SN8 ("Старшип" номер 8), впервые имевший характерный конический нос и стабилизаторы, взлетел на 12,5 км, но взорвался при посадке.

По словам представителей компании, причиной стала неполадка в одном из двигателей. Корабль недостаточно погасил скорость и жесткий контакт с площадкой привел к его разрушению. В остальном полет прошел "как по учебнику" и принес много ценных технических данных.

"Стархоппер" (Starhopper) - один из первых прототипов, построенный SpaceX Getty Images

Следующий прототип, SN9, уже установлен на стартовой площадке. Space X надеется, что в этот раз посадка будет штатной.

В октябре 2020 года Илон Маск говорил, что полет "Старшипа" к Марсу без экипажа планируется на 2024 год.

Некоторые наблюдатели замечают, что бизнесмену случалось бывать чересчур оптимистичным в своих прогнозах.