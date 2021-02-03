Что будет, если помыть машину в сорокаградусный мороз?

Это наблюдается уже в характерный для нашего климата умеренный мороз, а об условиях в Сибири и говорить нечего. Однако автор YouTube-канала Garage 54 провел очередной эксперимент, у себя дома в Новосибирске он отправился на ближайшую автомойку самообслуживания с целью выяснить, что произойдет, если помыть машину, когда на улице -40 градусов по Цельсию.

В своем эксперименте, в котором нет никаких научных выводов, а только развлекательный и информационный характер, владелец Garage 54 использовал свой Hummer H2. Так как мыть машину в сильный мороз - большая глупость, и мойки самообслуживания были закрыты, ютубер вернулся в свой гараж, где заранее подготовил разбрызгиватель пены для мытья.

ФОТО: Скриншот видео

Те, кто хоть раз мыл машину при -10...-15 градусов, знают, что вода на холодной поверхности замерзает очень быстро.

При -38 это происходит еще быстрее, и Hummer H2 за короткое время превратился в "воздушный" розовый автомобиль, который на самом деле покрывал толстый слой замерзшей пены. 1

Очистив окна и номерные знаки, блогер поехал на своем розовом "Хаммере" на заправку.

С точки зрения безопасности, конечно, ехать на такой машине не особо правильно, однако нельзя отрицать, что розовая машина украсила серый день в Новосибирске, и мало кто из местных жителей остался равнодушным. Даже полицейские на мгновение прервали фиксирование места автоаварии, чтобы просто посмотреть на чудную машину.