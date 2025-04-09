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ВИДЕО На Айнажском шоссе водители чудом избежали лобового столкновения

Место происшествия на Айнажском шоссе
Место происшествия на Айнажском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Во вторник, 8 апреля, на Айнажском шоссе недалеко от границы с Эстонией едва не произошла серьезная авария, сообщает портал Sadursme на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Айнажском шоссе лишь чудо спасло от тяжелого лобового столкновения. Водитель грузовика, обгоняя другой тяжелый транспорт, выехал на встречную полосу, создав чрезвычайно опасную ситуацию. Только благодаря быстрой реакции удалось избежать катастрофы", - говорится в сообщении Sadursme.

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