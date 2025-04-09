Почти половина местных дорог Латвии в плохом состоянии - LVC

Почти половина местных автодорог Латвии находится в плохом или очень плохом техническом состоянии. Об этом в среду заявил председатель правления VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис на ежегодной конференции латвийской дорожной отрасли.
Он подчеркнул, что состояние местных дорог - серьезная проблема: они составляют половину всей государственной дорожной сети, при этом 72% из них имеют гравийное покрытие.
"Ситуация далека от удовлетворительной. Почти половина дорог - в плохом или даже очень плохом состоянии. Да, эти дороги менее загружены, но они тоже должны быть проходимы", - отметил Лаздовскис.
По его словам, положение с главными и региональными дорогами страны заметно лучше.
Согласно данным, собранным LVC, в 2020 году 15,3% главных дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, а среди региональных - 33,4%. В 2024 году эти показатели снизились: до 7,9% среди главных и до 19,5% среди региональных дорог.
Лаздовскис указал, что улучшения на главных дорогах стали возможны благодаря финансированию из фондов ЕС, поступающему с начала 2000-х годов. А в период с 2020 по 2022 год покрытие на многих региональных дорогах удалось обновить за счет дополнительного финансирования, связанного с пандемией Covid-19.
Глава LVC сообщил, что капитальные вложения в ближайшие годы предусмотрены для 34% всей сети дорог - это 6670 километров. Остальная часть дорог будет содержаться в рабочем состоянии посредством текущего ремонта и обслуживания.
Он добавил, что долгосрочная стабильность финансирования остается критически важной. В 2024 году на капитальные вложения в дороги предусмотрен 191 миллион евро. В 2026 и 2027 годах такие вложения будут составлять примерно 140 миллионов евро в год.
По словам Лаздовскиса, запланированные объемы финансирования очерчивают масштабы предстоящих вызовов, но вместе с тем открывают и возможности. "В ближайшие годы одним из таких вызовов станет военная мобильность. Поэтому отрасли следует активизироваться, чтобы добиться увеличения финансирования на эти цели в 2026 и 2027 годах", - сказал он.
Лаздовскис подчеркнул, что главной задачей ближайших лет станет удержание текущего уровня состояния дорожной сети. Средства ЕС больше не будут доступны для общего ремонта, за исключением проектов по безопасности движения или других строго целевых программ. Для классической реконструкции или строительства новых дорог средства либо должны быть предусмотрены в госбюджете, либо найдены иные источники.
Он также отметил, что в ближайшие годы LVC будет стараться удержать состояние дорог с помощью более дешевых методов. Но, по его словам, нужно понимать: через шесть-семь лет при нынешнем объеме финансирования сохранить текущий уровень уже не получится - инфляция не оставит такой возможности.
Ранее агентство LETA сообщало, что 9 и 10 апреля проходит ежегодная конференция дорожной отрасли Латвии, организованная LVC. Первый день посвящен вопросам развития и безопасности движения, второй - технологиям и качеству.
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