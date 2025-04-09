Почти половина местных дорог Латвии в плохом состоянии - LVC

Он добавил, что долгосрочная стабильность финансирования остается критически важной. В 2024 году на капитальные вложения в дороги предусмотрен 191 миллион евро. В 2026 и 2027 годах такие вложения будут составлять примерно 140 миллионов евро в год.

По словам Лаздовскиса, запланированные объемы финансирования очерчивают масштабы предстоящих вызовов, но вместе с тем открывают и возможности. "В ближайшие годы одним из таких вызовов станет военная мобильность. Поэтому отрасли следует активизироваться, чтобы добиться увеличения финансирования на эти цели в 2026 и 2027 годах", - сказал он.

Лаздовскис подчеркнул, что главной задачей ближайших лет станет удержание текущего уровня состояния дорожной сети. Средства ЕС больше не будут доступны для общего ремонта, за исключением проектов по безопасности движения или других строго целевых программ. Для классической реконструкции или строительства новых дорог средства либо должны быть предусмотрены в госбюджете, либо найдены иные источники.

Он также отметил, что в ближайшие годы LVC будет стараться удержать состояние дорог с помощью более дешевых методов. Но, по его словам, нужно понимать: через шесть-семь лет при нынешнем объеме финансирования сохранить текущий уровень уже не получится - инфляция не оставит такой возможности.

Ранее агентство LETA сообщало, что 9 и 10 апреля проходит ежегодная конференция дорожной отрасли Латвии, организованная LVC. Первый день посвящен вопросам развития и безопасности движения, второй - технологиям и качеству.