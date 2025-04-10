ВИДЕО Названы главные причины самых трагичных аварий в Латвии

Как установило предприятие Latvijas Valsts ceļi (Латвийские государственные дороги, LVC), основные участки трасс, на которых чаще всего происходят столкновения, - это дороги с интенсивным движением, давно не рассчитанные на такое количество автомобилей, какое реально по ним проезжает.

"Это те участки, где интенсивность движения за последние годы значительно возросла. Эти дороги исчерпали свою пропускную способность - такую, какую вообще может выдержать двухполосная трасса без разделительных барьеров", - поясняет председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис.

Но узкие дороги - лишь одна из причин трагедий. Согласно статистике, чаще всего аварии происходят из-за агрессивного поведения за рулем - и как правило, это мужчины. Превышение скорости, алкогольное опьянение, усталость или проблемы со здоровьем - эта комбинация часто оказывается смертельной.

Видео: Новостной сюжет TV3