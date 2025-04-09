В Балтинаве спасатели помогли мужчине выбраться из перевернувшегося грузовика

В Рижском регионе произошло 67 аварий, в Курземе - 16, в Латгале - 13, в Земгале - 12, в Видземе - восемь.

Пять человек получили травмы в Риге, трое - в Курземе и по одному - в остальных регионах.

Около 17:00 спасатели получили вызов в Балтинaвскую волость Балвского края, где грузовик съехал с дороги и перевернулся на бок. В кабине находился человек, который не мог выбраться самостоятельно и нуждался в помощи спасателей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В целом за сутки в сфере дорожного движения было вынесено 659 административных решений, из них 310 - за превышение скорости и три - за агрессивное вождение.

Кроме того, было начато два уголовных производства за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и одно - за вождение под воздействием наркотиков.